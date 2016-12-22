Определена дата увеличения стоимости проезда в метро Екатеринбурга

Увеличение тарифов может произойти до Нового года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области определила дату заседания, на котором могут рассмотреть вопрос об увеличении стоимости проезда в метро Екатеринбурга. Документ с повесткой заседания 23 декабря 2016 года опубликован на сайте РЭК.

Само заседание пройдет 26 декабря 2016 года. Заявку екатеринбургского метрополитена могут рассмотреть в первую очередь в разделе «Рассмотрение вопроса об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам».

О подаче заявки на повышение тарифов в екатеринбургском метро стало известно 21 декабря 2016 года. Руководство подземки настаивает на увеличении стоимости проезда с 26 до 35 рублей.