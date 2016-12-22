Союз кинематографистов России поддержал позицию Никиты Михалкова по Ельцин Центру

Режиссера поддержали коллеги, над которыми он председательствует.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Союз кинематографистов России поддержал позицию своего председателя Никиты Михалкова по Ельцин Центру в Екатеринбурге, сообщает 23 декабря 2016 года радиостанция «Эхо Москвы».
С призывом поддержать Михалкова 22 декабря выступил секретарь Союза Николай Бурляев.
— Он абсолютно прав, — сказал Бурляев, выступая за поддержку кинорежиссера.
В ответ члены Союза устроили бурные овации.
Противостояние между Михалковым и Ельцин Центром длится с начала 2016 года. 9 декабря 2016 года после выступления режиссера в Совете Федерации в полемику включились известные люди.
- В субботу, 17 декабря, кинорежиссер прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить Ельцин Центр. Своего мнения о музее после этого он не изменил. Михалков раскритиковал его экспозицию и негативно высказался о мультфильме, который там показывают.
- Подробнее о развитии скандала вокруг Ельцин Центра в Екатеринбурге смотрите здесь.