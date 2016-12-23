НАША карта города: стало известно, какой участок улицы Красноармейской в центре закроют до лета

Проезд закроют в январе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В связи с прокладкой тепловых сетей на четыре месяца закроют движение по улице Красноармейской. Об этом стало известно сегодня, 23 декабря, из сообщения Администрации города.

Красноармейскую улицу закроют с 17 января по 29 мая 2016 года

Изменения в транспортной сетке коснутся улицы Красноармейской от дома № 8 (около «Антея») до Малышева. Работы будут проводить специалисты акционерного общества «Газмонтаж».

Напомним, данные обо всех перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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