Стоимость проезда на «Ласточке» подорожает с наступлением Нового года

Решение об увеличении тарифа приняла Региональная энергетическая комиссия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
С Нового года в Екатеринбурге подорожает проезд на электропоезде «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
На данный момент тарифы проиндексированы на 4%. В результате стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне (около 5 километров) увеличится на 1 рубль и составит 28 рублей.
Так, цена за проезд до Нижнего Тагила получится 260 рублей (ранее было 250 рублей). Чтобы отправиться по маршруту «Екатеринбург — Каменск-Уральский», пассажирам придется заплатить 217 рублей (было 208 рублей), а до Кузино — 145 рублей (было 140 рублей).
- Напомним, что в Екатеринбурге увеличат цену на проезд в метро. Повышение тарифов может произойти до Нового года.