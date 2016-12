«Я не украл ни копейки!» Уральского барда Александра Новикова посадили под домашний арест

Музыкант заявил, что дело против него сфабриковано.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня, 23 декабря, рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения барду Александру Новикову. Как только что сообщил НАШ корреспондент из зала суда, принято решение о мере пресечения для уральского барда в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 22 февраля 2017 года. Трансляция заседания по ссылке.

Напомним, Новикову вменяют уголовную статью «Мошенничество в особо крупном размере». Все новости на эту тему читайте здесь.

«Я порядочный человек и ничего не украл»

Никто не верил, что худрука Театра эстрады посадят под домашний арест. Похоже, что он и сам не ожидал такого поворота.

Во время суда Новиков вступил с пайщиками в яростную перепалку – он заявил, что сам стал жертвой и хотел помочь дольщикам. Он заявил, что никогда не был членом кооператива «Бухта Квинс» и что только предоставил застройщику под аренду свою землю, за что не получил ни копейки. Он назвал фамилии людей, которые клевещут на него, а дело против него считает сфабрикованным.

– Не страшна тюрьма, страшно бесчестье, – сказал Новиков.

Однако пайщики заявили, что не верят ему.

Новиков назвал решение суда вопиющим и дичайшим

Выслушав решение судьи, Новиков назвал его вопиющим и дичайшим.

Он снова настаивал на том, что не взял ни копейки с этого проекта, а пайщиков назвал мошенниками.

В 2008 году в поселке Изоплит началось строительство коттеджного поселка. К 2012 году пайщики кооператива должны были получить свое жилье – всего 65 человек. Однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, и в итоге строительство было приостановлено.

Проект поселка «Бухта Квинс» является собственностью барда Александра Новикова.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области в ноябре 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

