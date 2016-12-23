Уральский певец снял новогодний клип на улицах Екатеринбурга

Клип начал транслировать федеральный телеканал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Уральский певец Евгений Лоскутов опубликовал на Youtube новогодний клип, который снял на улицах Екатеринбурга. На сегодняшний день, 23 декабря, видео успело собрать 20 тысяч просмотров.

В видеоролик вошли ледовый городок на площади 1905 года, проспект Ленина, Плотинка и каток при ТРЦ «Радуга Парк». Свой клип Евгений Лоскутов назвал «Новогоднее поздравление».

- Захотелось снять что-то доброе и настоящее. О том, что на самом деле важно для людей. В конечном счете, всем нужна любовь и забота близких людей, главное верить в хорошее. До Нового года осталось совсем немного времени, успевайте загадывать желания, - рассказал Евгений Лоскутов журналистам.