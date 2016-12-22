В Екатеринбург вместо DVD с мультфильмами контрабандисты прислали наркотики

Запрещенный груз вычислили сотрудники Уральской оперативной таможни.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
В Екатеринбург в международных почтовых отправлениях из Германии поступила крупная партия наркотиков. В целях маскировки наркотические средства были помещены в коробки для DVD-дисков с мультфильмами.
Как сообщает пресс-секретарь Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук, в столицу Урала было привезено наркотическое средство «МДМА» общей массой 250,68 грамма.
- Известно, что преступление спланировал житель Екатеринбурга. При помощи денежного вознаграждения злоумышленник уговорил еще одного мужчину стать получателем посылок.
- На данный момент соучастники преступления задержаны полицией. За контрабанду наркотиков им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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