В Екатеринбурге полицейские задержали банду «барсеточников»

Подельники попались на улице Черняховского.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Полиция Екатеринбурга 20 декабря задержала троих мужчин, подозреваемых в серии краж у крупных банков. Своих жертв злоумышленники караулили. В основном это были клиенты на дорогих машинах.
— В преступную компанию входили два брата — 1990 и 1984 годов рождения и их младший приятель 1995 года рождения, — сообщают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Барсеточников» задержали во время кражи сумки из машины, когда водитель транспортного средства менял колесо, которое ему проткнули правонарушители, — такой была их схема преступления.
По словам злоумышленников, данной деятельностью они занимались впервые. На такой проступок подельников толкнуло финансовое положение.
- Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, им грозит до 5 лет лишения свободы.
- Если вы узнали своих обидчиков, правоохранительные органы просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам +7 (343) 294-13-67, +7 965 54 08 334.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!