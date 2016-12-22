В Екатеринбурге суд изберет меру пресечения барду Новикову, обвиняемому в крупном мошенничестве

Следствие требует поместить Новикова под домашний арест.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня, 23 декабря, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения барду Александру Новикову.
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Следствие требует поместить Новикова под домашний арест. Рассмотрение ходатайства начнется в 14.00, НАША будет вести онлайн-трансляцию судебного заседания.
Александр Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – по версии следствия, бард обманул пайщиков жилищного комплекса «Бухта Квинс» – проекта, который является собственностью Новикова. Сумма ущерба составила 36 миллионов рублей. Новиков все обвинения отвергает.
Кроме этого, 23 декабря суд определит меру пресечения экс-замминистра энергетики Свердловской области Михаила Шилиманова, друга и партнера Новикова.
- Строительство «Бухты Квинс» началось в поселке Изоплит в 2008 году. В 2012 году пайщики должны были получить жилье, однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, в результате строительство было остановлено.
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