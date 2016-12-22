Вымерзшие: в Екатеринбурге управляющая компания оставила жильцов без отопления в 30-градусный мороз

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
В Екатеринбурге жители дома на улице Самолетной, 45, сутки находятся без отопления, сообщает 23 декабря 2016 года корреспондент «Нашей Газеты».
Сантехники ушли домой
По словам одного из жильцов, перебои с отоплением начались в среду, 21 декабря. Утром 22 декабря тепло пропало из батарей на весь день из-за ремонтных работ на общих теплосетях дома.
— Вечером сантехники ушли домой, оставив отключенными несколько стояков. Без тепла на ночь глядя остались несколько десятков человек в квартирах с первый по пятый этажи. Здесь и дети ведь от года до трех лет, — рассказала НАШЕЙ одна из собственниц Галина.
По ее словам, звонок в аварийно-диспетчерский центр УК «Чкаловская» результата не принес.
Жильцы пытаются утепляться всеми силами
— Мы спрашиваем: «Нам как ночевать в 30-градусный мороз?» Дежурная ответила: «Я что, волшебница что ли? Ждите. Терпите». Сказали только, что работы возобновят утром 23 декабря. Но не смогли сказать, будут ли они закончены, — сказала Галина.
— Там один-два сантехника ковыряются, — добавил другой житель Алексей. — Смена закончилась — они собрались и ушли домой. Проблема будет, если они и 23 декабря не успеют. Не факт, что они выйдут в субботу и воскресенье.
В МинЖКХ оказались бессильны
К решению проблем жителей подключился член Общественного совета при МинЖКХ Свердловской области Максим Чванов. Но в единой городской диспетчерской службе ему ответили то же самое, что и жителям дома на улице Самолетной, 45. В УК «Чкаловская» Чванову сказали, что работы начнутся не ранее 08.00.
— Если управляющая компания не жадничает, то она нанимает дополнительные бригады для оперативного устранения аварий, — пояснил Чванов корреспонденту НАШЕЙ.
Также он добавил, что в случае, если у управляющей компании неукомплектованный специалистами штат или низкая квалификация работников, то возможна приостановка лицензии.
- В настоящее время жители, оставшиеся без отопления, готовят заявление в прокуратуры и готовятся к еще одной ночи без отопления.
- Ситуация усугублена тем, что в эту же ночь в одной из квартир прорвало трубу отопления. Собственники опасаются, что из-за новой аварии ремонтные работы растянутся на неопределенный срок.
- Ранее НАША публиковала материал, как спасаться в квартире при отключении отопления, электричества и водоснабжения.