Вымерзшие: в Екатеринбурге управляющая компания оставила жильцов без отопления в 30-градусный мороз

Сантехники ушли домой, не устранив до конца аварию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В Екатеринбурге жители дома на улице Самолетной, 45, сутки находятся без отопления, сообщает 23 декабря 2016 года корреспондент «Нашей Газеты».

Сантехники ушли домой

По словам одного из жильцов, перебои с отоплением начались в среду, 21 декабря. Утром 22 декабря тепло пропало из батарей на весь день из-за ремонтных работ на общих теплосетях дома.

— Вечером сантехники ушли домой, оставив отключенными несколько стояков. Без тепла на ночь глядя остались несколько десятков человек в квартирах с первый по пятый этажи. Здесь и дети ведь от года до трех лет, — рассказала НАШЕЙ одна из собственниц Галина.

По ее словам, звонок в аварийно-диспетчерский центр УК «Чкаловская» результата не принес.

Жильцы пытаются утепляться всеми силами

— Мы спрашиваем: «Нам как ночевать в 30-градусный мороз?» Дежурная ответила: «Я что, волшебница что ли? Ждите. Терпите». Сказали только, что работы возобновят утром 23 декабря. Но не смогли сказать, будут ли они закончены, — сказала Галина. — Там один-два сантехника ковыряются, — добавил другой житель Алексей. — Смена закончилась — они собрались и ушли домой. Проблема будет, если они и 23 декабря не успеют. Не факт, что они выйдут в субботу и воскресенье.

В МинЖКХ оказались бессильны

К решению проблем жителей подключился член Общественного совета при МинЖКХ Свердловской области Максим Чванов. Но в единой городской диспетчерской службе ему ответили то же самое, что и жителям дома на улице Самолетной, 45. В УК «Чкаловская» Чванову сказали, что работы начнутся не ранее 08.00.

— Если управляющая компания не жадничает, то она нанимает дополнительные бригады для оперативного устранения аварий, — пояснил Чванов корреспонденту НАШЕЙ.

Также он добавил, что в случае, если у управляющей компании неукомплектованный специалистами штат или низкая квалификация работников, то возможна приостановка лицензии.