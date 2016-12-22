В ГУФСИНе рассказали, чем кормят и как развлекают свердловских осужденных на Новый год

Вместо шампанского заключенные будут пить компот и кисель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В ИК-53, расположенной в Верхотурье, сейчас активно готовятся отпраздновать Новый год, рассказали сегодня, 23 декабря, в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Там для осужденных подготовили специальный новогодний стол и развлекательную программу. В ГУФСИН отмечают, что новогоднее меню для заключенных стараются разнообразить продукцией, которую производят в колонии – солениями, свежей зеленью, салатами, выпечкой и мясными блюдами.

В ИК-53 осужденных в этом году накормят праздничным обедом, в который войдут люля-кебаб, картофель-фри, шаньга с картошкой и свежий зеленый лук, который выращивает бригада при исправительном учреждении. Вместо шампанского заключенные будут пить компот и кисель.