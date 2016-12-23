Свердловский суд вынес приговор виновнице пьяного ДТП, в котором погиб человек

В сентябре 2016 года женщина устроила смертельное ДТП в Карпинске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В Карпинске суд вынес приговор 38-летней Светлане Морарь, которая в сентябре 2016 года устроила смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 23 декабря.

Пьяная женщина устроила смертельное ДТП в Карпинске

8 сентября Светлана за рулем своего автомобиля «Шевроле Нива» столкнулась с ВАЗом, которым управлял 36-летний мужчина. В результате ДТП серьезно пострадал пассажир ВАЗа, мужчина 1962 года рождения. Он был госпитализирован, но скончался спустя неделю после аварии в больнице.

Суд приговорил виновницу аварии к колонии-поселению

По словам очевидцев, Светлана была так пьяна, что не могла стоять на ногах. Медосвидетельствование показало сильное алкогольное опьянение. Позже один из очевидцев предоставил в полицию запись со своего видеорегистратора, на которой видно, как «Шевроле» Светланы едет, нарушая ПДД и выполняя опасные маневры.

В момент аварии в машине Светланы находился ее пятилетний ребенок, который был сзади в детском кресле и при столкновении не пострадал. Полицейские установили, что женщина пила в течение нескольких дней и в присутствии ребенка.

Суд признал Светлану виновной и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения с лишением водительских прав на три года. Кроме этого, с виновницы смертельного ДТП взыскали более одного миллиона рублей в качестве возмещения материального и морального ущерба.

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