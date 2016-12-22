Наверх
В Екатеринбурге 10 пожарных тушили горящую в квартире елку
16:10, сегодня
Свердловский суд вынес приговор виновнице пьяного ДТП, в котором погиб человек
16:07, сегодня
Бригадам рабочих мешают восстановить электроснабжение в поселке Шабровский под Екатеринбургом
15:30, сегодня
Высокопоставленный чиновник из свердловского правительства попался на крупной взятке
15:22, сегодня
В Екатеринбурге полицейские задержали банду «барсеточников»
15:13, сегодня
Декабрь 2016 года стал самым холодным в Свердловской области за 14 лет
14:48, сегодня
У микрофона президент: текстовая трансляция пресс-конференции Владимира Путина
14:02, сегодня
Против свердловчанки, отравившей своих детей крысиным ядом, возбудили уголовное дело
14:00, сегодня
«Нынче я пирую – отзвенел звонок?» В Екатеринбурге избирают меру пресечения для уральского барда Александра Новикова
13:50, сегодня
Свердловские полицейские отправили на Северный Кавказ Мону Лизу
13:48, сегодня1
Это уже памятник: покупатель телебашни в Екатеринбурге рассказал о судьбе долгостроя
13:39, сегодня
Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Екатеринбурге
13:30, сегодня
Просветим всех! Аэропорт «Кольцово» закупит рентген-оборудование на 200 млн рублей
12:53, сегодня1
Определена дата увеличения стоимости проезда в метро Екатеринбурга
12:42, сегодня1
Большую часть жизни провел в тюрьмах: убийца Кристины Яновой оказался с «богатым» уголовным прошлым
12:34, сегодня1
В Екатеринбурге суд изберет меру пресечения барду Новикову, обвиняемому в крупном мошенничестве
12:01, сегодня
В Екатеринбург вместо DVD с мультфильмами контрабандисты прислали наркотики
11:54, сегодня
Встанет ли стройка? Спрос на новое жилье в Екатеринбурге в 2016 году упал на 20%
11:48, сегодня
Под Екатеринбургом в столкновении «Газели» и грузовика погиб мужчина
11:15, сегодня
В поселке Шабры под Екатеринбургом пропало электричество
10:50, сегодня
Союз кинематографистов России поддержал позицию Никиты Михалкова по Ельцин Центру
10:20, сегодня
Екатеринбуржец Тимофей Радя попал в двадцатку самых влиятельных художников России
09:54, сегодня
Кризис отступает? Более 1 000 рейсов из Кольцово доставят жителей Екатеринбурга на новогодний отдых
09:30, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 24 по 25 декабря: рекордный «Оливье», «Блошмаркет» и юмор от Павла Воли
09:00, сегодня
В ГУФСИНе рассказали, чем кормят и как развлекают свердловских осужденных на Новый год
09:00, сегодня
Крупный пожар в Екатеринбурге: ночью загорелась столярная мастерская
08:57, сегодня
Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
08:40, сегодня
Вымерзшие: в Екатеринбурге управляющая компания оставила жильцов без отопления в 30-градусный мороз
08:30, сегодня
Морозы отступят в выходные: долгожданное потепление идет в Екатеринбург
08:23, сегодня
Идет ли речь о Шипулине? Двух российских биатлонистов отстранили от соревнований после заседания комиссии IBU в Мюнхене
23:11, 22.12.2016
Расслабляйтесь дома: около метро на Ботанике накрыли «проституточную»
21:05, 22.12.2016
Третьим не стал: уральца забили насмерть за то, что он не отвез знакомых в магазин, а его машину «раздели» и бросили
20:44, 22.12.2016
Препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках при наличии рецепта
20:30, 22.12.20161
Екатеринбурженка вошла в топ-10 самых влиятельных фигур в российском искусстве
20:12, 22.12.2016
Горячая смена: два сотрудника ГИБДД Кировграда в один день раскрыли три преступления, в том числе убийство
19:34, 22.12.2016
В Екатеринбурге женщина умерла в здании почты
19:10, 22.12.2016
Триста человек выгоняют на улицу: в Екатеринбурге собирают подписи за сохранение храма от полного уничтожения
19:05, 22.12.2016
В Екатеринбурге покажут средневековый Инстаграм: в Музее ИЗО открылась уникальная выставка гравюр
18:50, 22.12.2016
Екатеринбургские ученые рассказали, как они опередили американцев в Антарктиде
17:21, 22.12.2016
Оставили присмотреть за домом: в Алапаевске сын обокрал собственных родителей
17:01, 22.12.2016
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 22 декабря 2016 года
17:00, 22.12.2016
Свердловчане смогут невооруженным глазом наблюдать в небе космический треугольник
16:43, 22.12.2016
Екатеринбургский бард Александр Новиков расскажет правду об обманутых дольщиках «Бухты Квинс»
16:15, 22.12.20164
Убийцу 25-летней Кристины Яновой арестовали в Екатеринбурге
16:02, 22.12.2016
Пенсионер из Красноуфимска протаранил автомобиль ГИБДД
15:26, 22.12.20161
Гороскоп на неделю с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года
15:25, 22.12.2016
График работы ледового городка в Екатеринбурге в 2017 году
15:20, 22.12.2016
Под Нижним Тагилом охотник выстрелил в женщину вместо лося
14:43, 22.12.20161
Как Новый год победил суицид: психологи в Екатеринбурге рассказали о проблемах уральцев
14:37, 22.12.2016
«Екатеринбургский виншампанкомбинат» признали банкротом
14:24, 22.12.2016
Пенсионер наехал на полицейских: двое пострадали в результате ДТП в Красноуфимске
14:08, 22.12.2016

В поселке Шабры под Екатеринбургом пропало электричество

В поселке Шабры под Екатеринбургом пропало электричество
16+
Фото: onlineelektrik.ru
Без света остались, в том числе, школа и детский сад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В ночь на пятницу, 23 декабря, большая часть жителей поселка Шабры, расположенного на юге от Екатеринбурга, осталась без света. Электроснабжение отключилось около 4 часов утра, рассказали в пресс-службе «ЕАСК».

Без света остались, в том числе, школа и детский сад. Причиной стало повреждение воздушной линии электропередачи 35 кВ.

Поврежденная ЛЭП находится на балансе и обслуживается юридическими лицами, которым принадлежит Шабровский тальковый комбинат.

  • АО «Екатеринбургская электросетевая компания» предложила помощь в восстановлении ЛЭП, но энергетики Шабровского талькового комбината от помощи отказались.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 23.12.2016, 10:50
Тэги: ЖКХ, Мультимедиа
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ЧМ-2018 Тест Еда Доска позора Здоровье Новый год Студенты Мотоциклы Новости дня МЧС Отдых Горячее ЗАГС Новости России Война ритуальных агентств ВУЗ Животные Мужчины Пожар Путин Искусство Приостановка полетов в Египет Кто заработал Футбол Смерть Ошибки врачей Коллекторы Знаменитости Дети Семья Образование Взрыв ИГИЛ Бэби-боксы Статистика Интервью Музыка Рейтинг Интернет Репортаж Дороги Мультимедиа Рецензия В Екатеринбурге -40 градусов Погода Развлечения Деньги Происшествия Катастрофа ЖКХ Хэллоуин-2015 История успеха ДТП Грипп Голодовка в колонии Биатлон В Египте разбился самолет с российскими туристами Политика Экономия Самолет Минобороны упал в Якутии Дом-2 Высокие технологии Скандалы Ловец покемонов Баскетбол Кризис и санкции Фото Мистика Хоккей ГИБДД Крушение самолета под Ростовом Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Военный репортаж Обрушение крыши на Калинина СМИ Опрос Расстрел на Депутатской Лайфхак Женщины Криминал Строительство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Слухи Позитив Расписание Экономика Новости Медицина Мировые новости Горящие авто Выставки Религия Психология Растения Грипп в Екатеринбурге Розыск Туризм Транспорт Бизнес Гололед Скандал с Новиковым Волейбол Взятки Школа Приговор Лошагину Мода Сибирская язва Пусть говорят Дорожные воины Личное Красота Культура Шоу-бизнес Убийство в Рахмангулово История Екатеринбурга Конкурсы Снос монастыря на Качканаре Производство Дело Пьянкова Видео Самолет Афиша Храм святой Екатерины Жизнь в городе Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Спорт Парковки Эксклюзив Ельцин-центр Отключение света Уралмаш, Эльмаш Корь Суд Скорая помощь Авто Общественный транспорт Расстрел Недвижимость Секс Необычное Отношения

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru