В поселке Шабры под Екатеринбургом пропало электричество

Без света остались, в том числе, школа и детский сад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В ночь на пятницу, 23 декабря, большая часть жителей поселка Шабры, расположенного на юге от Екатеринбурга, осталась без света. Электроснабжение отключилось около 4 часов утра, рассказали в пресс-службе «ЕАСК».

Без света остались, в том числе, школа и детский сад. Причиной стало повреждение воздушной линии электропередачи 35 кВ.

Поврежденная ЛЭП находится на балансе и обслуживается юридическими лицами, которым принадлежит Шабровский тальковый комбинат.

