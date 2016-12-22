В поселке Шабры под Екатеринбургом пропало электричество

Без света остались, в том числе, школа и детский сад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
В ночь на пятницу, 23 декабря, большая часть жителей поселка Шабры, расположенного на юге от Екатеринбурга, осталась без света. Электроснабжение отключилось около 4 часов утра, рассказали в пресс-службе «ЕАСК».
Без света остались, в том числе, школа и детский сад. Причиной стало повреждение воздушной линии электропередачи 35 кВ.
Поврежденная ЛЭП находится на балансе и обслуживается юридическими лицами, которым принадлежит Шабровский тальковый комбинат.
- АО «Екатеринбургская электросетевая компания» предложила помощь в восстановлении ЛЭП, но энергетики Шабровского талькового комбината от помощи отказались.