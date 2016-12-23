Владимир Путин прокомментировал скандал, связанный с Ельцин Центром

Президент против того, чтобы обострять вопросы, связанные с подачей истории.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Сегодня, 23 декабря, во время большой пресс-конференции с президентом РФ журналист поднял тему скандала с Ельцин Центром, на что Владимир Путин высказал свое мнение.

- Вам наверняка известно о резонансной ситуации вокруг Ельцин Центра в Екатеринбурге. Как вы относитесь к этому? Как бы вы ответили тем, кто негодует по поводу того, что центр функционирует на бюджетные деньги?

- Вы знаете, я встречался и с Михалковым, и с Юмашевым, и с Дьяченко, мы говорили об этом. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимательного подхода. Такие, как подача информации об истории России - не только новейшей, но и истории в целом. Я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы. В том, что дискуссия разворачивается, ничего такого нет. Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то - консервативных. У нас всегда были почвенники и западники. Но когда в следующем году мы будем отвечать события 1917 года, мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не к расколу, - ответил президент.