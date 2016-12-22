Высокопоставленный чиновник из свердловского правительства попался на крупной взятке

Подозреваемого уже задержали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника свердловского правительства Игоря Разунина, который подозревается в получении взятки, сообщает Life.ru сегодня, 23 декабря.
По данным следствия, глава департамента рекламы свердловского Министерства госимущества Игорь Разунин получил крупную взятку от предпринимателя, который размещает наружную рекламу в Екатеринбурге. Сумма взятки пока не сообщается.
В областном Следственном комитете сообщили, что уголовное дело по статье о получении взятки было возбуждено на основании материалов, которые поступили из свердловского управления ФСБ.
- Игоря Разунина задержали, сейчас чиновник ждет избрания меры пресечения.
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