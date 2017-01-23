«Еще Чернецкий выносил распоряжение!» Очистят ли здание Администрации Екатеринбурга от кондиционеров перед ЧМ-2018

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Администрации Екатеринбурга пока не готовы ответить на вопрос, будет ли очищаться фасад их здания в связи постановлением Александра Якоба о генеральной уборке фасадов города к ЧМ-2018, передает корреспондент «Нашей Газеты» во вторник, 24 января.
Что с фасадом Администрации города
В редакцию издания обратился читатель Юрий Давыдов, работавший во времена Аркадия Чернецкого при Администрации города и занимавшийся в том числе установкой кондиционеров.
– Еще при Аркадии Михайловиче было распоряжение относительно самого здания Администрации о переносе всех кондиционеров, выходящих на проспект Ленина, во внутреннюю часть двора. Мы выиграли аукцион на проведение этих работ, и действительно через все здание Администрации города протягивали каналы, чтобы вывести кондиционеры во двор. Это не только дорогостоящий, но и трудозатратный процесс, – рассказал НАШЕЙ Юрий Давыдов.
По его словам, прежде чем в Екатеринбурге начать генеральную уборку фасадов зданий, стоило бы начать с самих себя – Администрации города, с фасада которой сегодня выходят кондиционеры на проспект Ленина.
Комментарий Администрации
В Администрации Екатеринбурга не получилось оперативно получить комментарий на вопрос, что будет с фасадом Администрации города в связи с постановлением Александра Якоба.
– Сейчас мы не готовы ответить на этот вопрос, – пояснил главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. – Считаю его провокационным.
Генеральная уборка фасадов
Напомним, что в начале января этого года глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о том, что фасады всех домов должны принять к ЧМ-2018 единый вид.
- В документе даются рекомендации, как должны выглядеть фасады домов, а в частности – блоки кондиционеров не должны выступать за плоскость фасада, запрещены «выносы» балконов и их остекление (если это не было предусмотрено начальным проектом), а спутниковые антенны-тарелки вообще будут запрещены.
- Однако единый паспорт фасадов изначально разработают для домов, которые станут гостевыми объектами ЧМ-2018.