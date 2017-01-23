Девочка, упавшая в люк, рассказала, кто ее спас

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
Сегодня в Екатеринбурге 11-летняя девочка провалилась в канализационный люк, убегая от бродячих собак, пишет портал life.ru. Ребенка отпустили из больницы и она рассказала, как ее спасли.
Мать написала заявление в полицию
По информации издания, мама девочки написала заявления в полицию, в том числе на коммунальные службы, которые не закрыли и никак не оградили открытый люк. В еще одном заявлении женщина требует разобраться с ответственными за бродячих собак в городе. Ребенок, испугавшись собак, побежал и упал в открытый люк. Врачи констатировали ушиб спины и сильный испуг.
Спасли прохожие и водители
Как рассказала изданию мама девочки, Наталья, во время инцидента они гуляли вместе с дочкой и своей собакой. На них с лаем кинулись несколько бездомных собак, девочка испугалась и побежала. Она не заметила под снегом люк и упала в него.
У происшествия были свидетели - водители автобусов и маршруток с конечной остановки у "Ленты".
- Я видел, как девочка провалилась под землю. Сразу же с мужиками-водителями нашли веревку. Спустились в колодец и ее подняли. Она цела была, но ревела вся в истерике, - приводит Лайф слова очевидца. - Мы тут же вызвали скорую.
- В середине декабря в Нижнем Тагиле 18-летний студент провалился в канализационный люк, крышка которого была припорошена снегом. Молодой человек не заметил коллектор, в итоге парня пришлось доставать спасателям.
- В конце октября 2016 года в Нижнем Тагиле в люк упал двухлетний ребенок, который во время игры с сестрой наступил на крышку люка. Мальчик получил травму головы.