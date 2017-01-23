Девочка, упавшая в люк, рассказала, кто ее спас

У ребенка - ушиб спины и сильный испуг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

Сегодня в Екатеринбурге 11-летняя девочка провалилась в канализационный люк, убегая от бродячих собак, пишет портал life.ru. Ребенка отпустили из больницы и она рассказала, как ее спасли.

Мать написала заявление в полицию

По информации издания, мама девочки написала заявления в полицию, в том числе на коммунальные службы, которые не закрыли и никак не оградили открытый люк. В еще одном заявлении женщина требует разобраться с ответственными за бродячих собак в городе. Ребенок, испугавшись собак, побежал и упал в открытый люк. Врачи констатировали ушиб спины и сильный испуг.

Спасли прохожие и водители

Как рассказала изданию мама девочки, Наталья, во время инцидента они гуляли вместе с дочкой и своей собакой. На них с лаем кинулись несколько бездомных собак, девочка испугалась и побежала. Она не заметила под снегом люк и упала в него.

У происшествия были свидетели - водители автобусов и маршруток с конечной остановки у "Ленты".

- Я видел, как девочка провалилась под землю. Сразу же с мужиками-водителями нашли веревку. Спустились в колодец и ее подняли. Она цела была, но ревела вся в истерике, - приводит Лайф слова очевидца. - Мы тут же вызвали скорую.