Екатеринбурженка с помощью Первого канала хотела вернуть своих детей, который спрятал от нее бывший муж

А мужчина, придя на передачу «Мужское/Женское», рассказал, что на самом деле Аза Алиева сама вела себя как мать-кукушка и ее лишили родительских прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

28-летнюю екатеринбурженку Азу Алиеву пригласили в программу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном на Первом канале. Она пожаловалась, что муж уже 4 года не дает ей видеться с детьми. Девушка рассказала, что хочет их забрать и воспитывать. А бывший муж вместе со своими сестрами прямо на передаче разоблачили Алиеву, показав ее настоящее лицо.

Влюбилась, убежала из дома, родила троих детей

История девушки оказалась весьма непростой. 17-летняя Аза познакомилась с Андреем Захаровым в интернете. После общения и встреч выяснилось, что девушка беременна. Она ушла из дома и стала жить вместе со своим избранником, который был гораздо старше ее и, как оказалось, уже был женат. При этом у него была взрослая 15-летняя дочь, почти ровесница любовницы.

Через два года у пары родился еще один ребенок. Поначалу было все хорошо, но потом муж стал кулаками воспитывать Азу, особенно, когда выпьет. Аза забеременела третьим ребенком. И как оказалось, не от Захарова.

— Мой третий не от него. Потому что он начал мне изменять, и я решила так же ему сделать, из мести сделала так, — рассказала на ток-шоу Аза.

Узнав от их общих знакомых, что третий ребенок не от него, Захаров, по словам Азы, сильно избил ее битой. После чего она сбежала с последним малышом к своей маме.

Но Захаров уговорил Азу вернуться, обещав принять малыша, как родного. Но потом он снова поднял на девушку руку. В итоге Аза ушла жить к матери, правда, почему-то оставила всех детей с мужем. После чего, со слов Алиевой, Захаров обманом лишил ее родительских прав и увез всех малышей, не давая им общаться с мамой.

– Мне соседи сказали, что «он лишил тебя детей». Я просто хочу вернуть их, – заявила женщина на передаче.

Алиева не видела своих детей около 4 лет. И сейчас Аза строит новую семью: у нее есть 21-летний гражданский муж, от которого она родила дочь. Но они с новым мужем хотят вернуть и воспитывать всех детей Азы.

«Везде бухала, курила, домой по трое суток не приходила»

Версия самого Андрея Захарова, пенсионера МВД, воевавшего в Чечне, отличается от истории екатеринбурженки. Он рассказал, что Аза была ужасной матерью, много пила, гуляла, изменяла ему. При том, что сам Захаров не опускался до измен. То, что он поднимал руку на молодую жену, он не отрицает.

– Бить я ее стал только после рождения нашего второго ребенка, когда ее по три дня не было дома. Только после этого она начала получать. И то несильно, а по-отцовски: просто брал офицерский ремень и шлепал по заднице, – рассказал на передаче Захаров.

В декабре 2013 года Захаров не смог больше терпеть гулянки Азы и обещал ей забрать ее детей, выгнав женщину из дома. Спустя два месяца он через суд лишил Алиеву родительских прав, а она даже не явилась на заседание.

При этом Аза должна была платить своим трем детям алименты, которые женщина ни разу не отсылала. По информации адвоката, на сегодня Алиева должна более миллиона рублей.

Но и Захаров не смог в одиночку позаботится о детях. Сейчас его лишили жилья, пенсионер проживает прямо в офисе Свердловской областной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий и силовых структур «Защита». А всех троих детей отправил к своим сестрам в Нижегородскую область. Причем женщины рассказали, что они совершенно непротив общения Азы с детьми, наоборот, ждут ее, просят приехать, и дети ее ждут. Но сама Аза ни разу детей не навестила и не проявила в них заинтересованность за 4 года.

Захаров надеется, что вопрос с квартирой ему помогут решить выплаты от Азы алиментов, но женщина не в состоянии выдать такую крупную сумму.

— Я не платила алименты потому, что от меня прятали детей. Ему платить я не собираюсь ничего, — рассказала Аза в ответ.

По мнению ведущего Александра Гордеева, вся история напомнила балаган. При этом он назвал екатеринбурженку «малолетней шалавой».

– Я думал, эта передача про другое. Как камнепад в горах начинается с маленького камушка, так и жизнь ваша полетела под откос. Потому что вы, взрослый человек, связались с малолетней шалавой, хотя прекрасно видели, кто перед вами. Жизнь полетела под откос вашими собственными руками. И теперь собрались здесь уважаемые люди и думают, как же вам дожить до конца дней достойно, чем помочь, — высказался Александр Гордон, обратившись к Захарову.

Эксперты и депутаты на передаче предложили свою помощь Захарову по получению земельного участка, похвалив, что, несмотря на жизненные обстоятельства, он не сдается. А об Азе сказали, что она абсолютно безответственна, «размножается с безмозглостью трески», а потом даже не ищет своих детей. И из нее вышла плохая мать.