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30 миллионов только на информирование: Липович раскрыл детали транспортной реформы в Екатеринбурге

30 миллионов только на информирование: Липович раскрыл детали транспортной реформы в Екатеринбурге
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Чиновники и урбанисты рассказали о работе маршрутной сети после 1 июля 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

После волны критики в адрес новой маршрутной сети Екатеринбурга чиновники и урбанисты 24 января 2017 года попытались донести до общественности принципы новой транспортной реформы. НАША рассказывает, каких нововведений следует ожидать к 1 июля 2017 года.

На вопросы журналистов ответили замглавы Администрации Екатеринбурга Евгений Липович (которого в гордуме прозвали «отцом реформы») и учредитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев.

Андрей Толмачев и Евгений Липович

Будет третья карта

До этой встречи 24 января 2017 года Андрей Толмачев презентовал на заседании городской думы второй вариант карты маршрутной сети Екатеринбурга. По словам Толмачева, схема была скорректирована с учетом мнения горожан после «Иннопрома-2016».

Этот вариант оказался не окончательным. На встрече с журналистами Евгений Липович анонсировал появление в марте 2017 года третьей версии карты. С 23 января Администрация города собирает замечания горожан, чтобы внести новые поправки.

После 1 июля 2017 года, отмечает Липович, маршрутная схема также может быть изменена.

— Администрация Екатеринбурга оставляет за собой право вносить изменения. Единственное, это будет сложно с юридической точки зрения, поскольку маршруты отторговываются, — пояснил замглавы Администрации города.

Публичных слушаний и обсуждений новой транспортной реформы власти города проводить не планируют.

Горожане неправильно поняли

Удивление у Липовича вызвало понимание транспортной реформы среди горожан, которое, по всей видимости, заметно отличается от планов муниципалитета.

— Мы реализуем не новую маршрутную сеть, а программу, — сказал чиновник, — маршрутная сеть — это часть этой программы.

Представители городской Администрации продолжают раскрывать и другие цели реформы. Сегодня председатель комитета по транспорту городской Администрации Игорь Федотов несколько раз напоминал депутатам об убыточности транспортных предприятий.

Евгений Липович в разговоре с журналистами в свою очередь сказал, что одной из целей реформы является увеличение общего пассажиропотока. Чиновник напомнил, что в начале 2000-х годов общественный транспорт перевозил по 600 млн человек в год, в 2016 году — 310 млн пассажиров.

По замыслу авторов, реформа в итоге должна сделать общественный транспорт для горожан привлекательнее других способов передвижения.

Иностранцев ждут на дачах Екатеринбурга

Кроме сокращения маршрутной сети власти города планируют перенести 14 остановок и построить 30 новых. Остановки с одинаковыми названиями, например «Сады» на окраинах города, будут переименованы.

К каждому комплексу прикрепят таблички с названиями на русском и английских языках. Как пояснили авторы реформы, это сделают специально для иностранцев.

Всего в городе насчитывается около 1,5 тысяч остановок. Сами остановки, считает Толмачев, следует перенести ближе к перекресткам для удобства пересадок и оборудовать специальной платформой.

Резервные автобусы на случай ЧП

На заседании городской думы упоминалось о создании единой городской диспетчерской службы, которая должна следить за стабильной работой новой маршрутной сети.

Авторы схемы признают, что в некоторых районах города они оставили по одному виду транспорта. Например, с ЖБИ людей будет возить трамвай.

Депутаты тщетно пытались узнать, что будет, если электротранспорт выйдет из строя. Уже журналистам на этот вопрос ответил Евгений Липович.

— Нам придется создать резервы из 20 машин с дежурными водителями. В случае аварии они будут выезжать на линию, чтобы через пять минут забрать пассажиров, — сказал замглавы Администрации города.

По его словам, большая часть жалоб от пассажиров связана даже не с отсутствием транспорта на линиях, а с неизвестностью ожидания. Поэтому для горожан создают приложение, которое позволит им увидеть, в какое время придет транспорт.

Хватит ли денег?

В настоящее время на внедрение новой маршрутной схемы в Екатеринбурге запланировано 30 млн рублей. Липович пояснил, что эти деньги будут потрачены в основном на информирование населения — буклеты и стенды. На разработку  сети, которой занимался фонд «Город.PRO», из бюджета уже потрачено 8 млн рублей.

Строительство новых остановок или закупка определенного оборудования в эту стоимость не входит. На эти цели часть средств планируется попросить у областных властей.

— Мы планируем представить презентацию программы губернатору Свердловской области, который также заинтересован в развитии общественного транспорта города и попросить у него финансирование, — сказал Липович.

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Сергей Беляев, 24.01.2017, 18:32
Тэги: Общественный транспорт, Эксклюзив, Транспортная реформа
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Горожанин24 января 2017, 19:40
Наглые рожи повысили проезд и льготникам особо,спасибо,черти!
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