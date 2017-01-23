Мэрия Екатеринбурга опубликовала новую карту маршрутной сети Екатеринбурга

Авторы транспортной реформы и городские власти подготовили обновленный вариант маршрутной схемы города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

На официальном сайте Екатеринбурга 24 января появилась обновленная карта маршрутной сети, которую планируют внедрить летом 2017 года.

Появилась обновленная карта транспортной сети Екатеринбурга

Новая карта подготовлена с учетом пожеланий екатеринбуржцев – она более удобна для построения маршрута из одной точки в другую. В пресс-службе городской Администрации утверждают, что теперь каждый пассажир сможет с легкостью понять траектории маршрутов и определить, как ему добраться до нужного места.

Авторы реформы учли пожелания екатеринбуржцев

При подготовке обновленной карты авторы транспортной реформы и городские власти приняли во внимание замечания и предложения, которые поступили от горожан. Екатеринбуржцы предложили включить в схему несколько новых маршрутов (например, на улице Московской), продлить автобусные маршруты до ЖБИ, ввести экспресс-маршрут от Кольцово до станции метро «Ботаническая», изменить несколько направлений (конечные остановки около главного корпуса УрФУ перенесены на ЖБИ и Синие камни).

На официальном портале Екатеринбурга по-прежнему идет сбор предложений по улучшению новой транспортной схемы. Внести свои рекомендации может каждый желающий в специальном разделе на сайте екатеринбург.рф.

Между тем в маршрутках Екатеринбурга среди пассажиров начали собирать подписи против транспортной реформы.

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