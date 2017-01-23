На таможне в Кольцово задержали женщину, которая пыталась провезти в Екатеринбург 120 пуховых платков

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В аэропорту Кольцово у пассажирки из Узбекистана изъято 120 пуховых платков, сообщает кольцовская таможня сегодня, 24 января.
Подозрительный груз в Кольцово
Таможенники заинтересовали багажом пассажирки из Узбекистана. Женщина везла свыше 15 кг одинаковой продукции. Со слов женщины, все 120 платков он привезла не для продажи.
- Зимы на Урале холодные – для себя, что-то подарю родственникам и друзьям, - сказала она таможенникам.
Груз изъяли
Чтобы установить точную стоимость товара, его направили на экспертизу.
Горе-пассажирке грозит крупный штраф, который зависит от стоимости товара. Причем шали после этого могут все равно изъять.
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