На таможне в Кольцово задержали женщину, которая пыталась провезти в Екатеринбург 120 пуховых платков

Дама держалась версии, что платки везет «для себя».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В аэропорту Кольцово у пассажирки из Узбекистана изъято 120 пуховых платков, сообщает кольцовская таможня сегодня, 24 января.

Подозрительный груз в Кольцово

Таможенники заинтересовали багажом пассажирки из Узбекистана. Женщина везла свыше 15 кг одинаковой продукции. Со слов женщины, все 120 платков он привезла не для продажи.

- Зимы на Урале холодные – для себя, что-то подарю родственникам и друзьям, - сказала она таможенникам.

Груз изъяли

Чтобы установить точную стоимость товара, его направили на экспертизу.

Горе-пассажирке грозит крупный штраф, который зависит от стоимости товара. Причем шали после этого могут все равно изъять.

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