В полиции Екатеринбурга опровергли информацию о том, что студентка медколледжа нашлась

Полицейские по-прежнему ищут Айсель и ее подругу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

17-летнюю студентку медицинского колледжа Айсель и ее 18-летнюю подругу Нармин по-прежнему разыскивают - девушек никто не находил, сообщили НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга сегодня, 24 января.

- Мы не подтверждаем информацию о якобы нашедшейся студентке. Эти данные не соответствуют действительности. Поиски обеих девушек продолжаются.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Айсель и Нармин найдены живыми и здоровыми. Об этом якобы сообщил дяда Айсель, который также рассказал, что Нармин была организатором побега - для этого девушка копила деньги.