Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным

Главы государства и области поговорили об экономике и дорогах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

Сегодня, 24 января, свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с Владимиром Путиным. Глава области и государства пообщались тет-а-тет, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Куйвашев рассказал президенту о строительстве дорог

Евгений Куйвашев сообщил Владимру Путину, что строительство дорог становится одним из приоритетных направлений. На эти цели региональным бюджетом заложено 11 миллиардов рублей. Львиную долю этих средств отдают на муниципальные дороги.

Губернатор отчитался о строительстве дороги Нижний Тагил – Серебрянка

Евгений Куйвашев отметил, что недавно президент поручил отработать и привести в должное состояние дорогу Нижний Тагил – Серебрянка, которую не ремонтировали 30 лет до 2013 года. С прошлого года область начала выделять средства на ее ремонт. Губернатор пообещал, что работы по ней выполнят в полной мере к 1 июня. Однако для того, чтобы уложить на ней асфальт, потребуются дополнительные сроки.

О других дорогах

Губернатор напомнил, что в 2013 году была сдана так называемая Северная дорога, которая соединила Свердловскую область и ХМАО. Она позволила сократить движение транспорта с Европейской части на север почти на 800 километров и увеличить грузопоток.

Сейчас идет строительство южного полукольца ЕКАДа. Первый пусковой комплекс был сдан в 2016 году. Второй планируется сдать в 2018 году.

И немного об экономике

Евгений Куйвашев сообщил президенту, что в ведущих секторах экономики Свердловской области по итогам 2016 года был рост. Это касается металлургии, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса. Также область активно развивает фармацевтическую промышленность и ИТ-технологии.