«Ваша поддержка не давала мне расслабиться!»: в аэропорту Кольцово встретили победителя Dakar 2017 Сергея Карякина

Чемпиону вскоре хотят присвоить звание мастера спорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

Сегодня, 24 января, в екатеринбургском аэропорту Кольцово встретили гонщика Сергея Карякина. Он вернулся домой с победой на «Дакаре – 2017». Екатеринбуржец выиграл ралли-марафон «Дакар – 2017» в зачете Quad (квадроциклы).

Обладателя «золотого бедуина» в аэропорту Кольцово встречали несколько десятков человек: родные, друзья, болельщики и журналисты.

– Долго не могла свыкнуться с мыслью, что он первый. Обычно как – ты финишируешь и победитель. А тут был последний спецучасток, который определял победу на «Дакаре». И пока я не увидела его на подиуме, не увидела, что он поднимает вверх руками «золотого бедуина», не понимала, что мой сын победитель, – рассказала мама Сергея Карякина, Нэлля Карякина.

На фото: Нэлля Карякина

В зал ожидания гонщик вошел с широкой улыбкой и «золотым бедуином» в руках. Ждавшие встретили его громкими криками: «Ура», «Карякин чемпион!»

– Я безумно рад всех видеть, оказаться на родной земле после 1,5 месяцев отъезда. И, конечно, вдвойне приятно привезти домой такую победу. Мы очень хорошо и достойно потрудились. Это заслуга каждого из нас, потому что каждый, кто здесь находится, болел за меня, переживал. И эта поддержка не давала мне расслабиться, – сказал Сергей Карякин.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт заявил в ожидании Сергея Карякина, что Министерство спорта подаст ходатайство, чтобы гонщику присвоили звание мастера спорта. Для этого требуется лишь подготовить все необходимые документы.

Ралли Dakar 2017 стартовал 2 января из столицы Парагвай Асунсьон. Дальше – 12 этапов (с учетом двух отмененных организаторами) по пескам и дюнам Аргентины, через высокогорье Боливии. Тысячи трудностей каждый день, финиш на пределе возможностей и три победы на этапах. С восьмого спецучастка Сергей возглавил итоговую классификацию марафона и больше не выходил из лидеров. Чилиец Игнасио Касале, финишировавший на 2-м месте, отстал от нашего спортсмена на 1 час 14 минут. А представитель Аргентины Пабло Копетти и вовсе проиграл россиянину четыре часа.

Вскоре на сайте НАШЕй появится интервью с победителем Сергеем Карякиным. Следите за обновлениями на сайте.