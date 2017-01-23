В свердловской больнице пациентов с туберкулезом лечили просроченными таблетками

Прокуратура проверила Туринский противотуберкулезный диспансер.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В больнице Туринска пациентов с туберкулезом лечили препаратами с истекшим сроком годности, сообщили в областной прокуратуре 24 января.
На условия лечения в туринской больнице в прокуратуру пожаловался один из пациентов. Он сообщил, что пациентами противотуберкулезного диспансера выдают просроченные таблетки.
Сотрудники прокуратуры проверили диспансер и выяснили, что срок годности лекарства, которое давали больным, истек еще в декабре 2015 года. По итогам проверки в отношении медсестры, ответственной за выдачу лекарств, возбудили административное дело, а главврач получил предупреждение с требованием устранить нарушение.
- Суд постановил оштрафовать медсестру на 15 тысяч рублей. Просроченные препараты были уничтожены.
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