В Екатеринбурге школьница провалилась в люк, убегая от стаи собак

Девочку увезли в больницу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Екатеринбурге 11-летняя девочка провалилась в канализационный люк, убегая от бродячих собак, сообщает Уралинформбюро 24 января.
По словам очевидцев, девочка не заметила люк глубиной пять метров, когда пыталась убежать от стаи бездомных собак. Прохожие достали девочку на поверхность и вызвали врачей, которые диагностировали у ребенка ушибы. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9.
Управляющую компанию известили об опасном люке, родители девочки подали заявление в полицию.
- В середине декабря в Нижнем Тагиле 18-летний студент провалился в канализационный люк, крышка которого была припорошена снегом. Молодой человек не заметил коллектор, в итоге парня пришлось доставать спасателям.
- В конце октября 2016 года в Нижнем Тагиле в люк упал двухлетний ребенок, который во время игры с сестрой наступил на крышку люка. Мальчик получил травму головы.
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