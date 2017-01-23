«Будем жить, усвоив урок»: в Екатеринбурге дочке депутата после скандала с эротическими снимками пришлось сменить школу

Девушку затравили в соцсетях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге свердловский депутат, чья дочь оказалась замешана в неприятной истории с эротическими снимками в сети, рассказал НАШЕЙ, как обстоят дела у 15-летней девочки сейчас.

— Ее состояние выровнялось. Пришлось сменить школу. Как и что дальше? Просто жить, усвоив урок, — рассказал политик.

Также в поддержку своей дочери депутат написал в соцсетях следующий пост.

Напомним, история началась в Екатеринбурге 19 января. Когда директору одной из элитных школ прислали ссылку на сайт, где женщины оказывали интим-услуги за деньги. Там была найдена страница ученицы этой школы, которая оказалась 15-летней дочкой местного депутата.

На странице были указаны перечень услуг и расценки, а также были размещены эротические фото девушки без цензуры.

После этого в школе и в соцсетях девушку затравили нападками и троллингом, присылая ей неприличные предложения и картинки. Она была почти доведена до нервного срыва.

Отец девочки рассказал, что это подстава: эротические снимки были сделаны для личного использования, а на сайт их выложил бывший молодой человек его дочери.