В Екатеринбурге компания молодых людей ограбила 90-летнего ветерана войны

Компания спланировала ограбление заранее: девушка отвлекала внука пенсионера, а два ее приятеля совершили грабеж.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге 90-летнего ветерана ВОВ ограбили друзья его внука, сообщили в УМВД по Екатеринбургу сегодня, 24 января.

Пенсионер подарил своему внуку на день рождения ноутбук, планшет и смартфон. Молодой человек решил похвастаться новинками перед своей приятельницей в соцсетях, которая напросилась в гости к имениннику, а затем позвала его гулять. Когда молодые люди прогуливались, дед позвонил внуку и сообщил, что его ограбили.

Внук сообщил о случившемся в полицию. Стражи порядка по горячм следам задержали грабителей - 19-летнюю знакомую внука, ее 21-летнего сожителя, ранее судимого за кражу, и их 19-летнего приятеля, судимого за убийство.

Ограбить ветерана ВОВ предложил сожитель девушки , который увидел ее переписку с внуком пенсионера. Компания распределила роли каждого заранее - пока девушка гуляла с внуком деда, двое парней позвонили в квартиру пенсионера, и, когда он открыл дверь, повалили его на пол.