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В Екатеринбурге компания молодых людей ограбила 90-летнего ветерана войны

В Екатеринбурге компания молодых людей ограбила 90-летнего ветерана войны
16+
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Компания спланировала ограбление заранее: девушка отвлекала внука пенсионера, а два ее приятеля совершили грабеж.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге 90-летнего ветерана ВОВ ограбили друзья его внука, сообщили в УМВД по Екатеринбургу сегодня, 24 января.
 
Пенсионер подарил своему внуку на день рождения ноутбук, планшет и смартфон. Молодой человек решил похвастаться новинками перед своей приятельницей в соцсетях, которая напросилась в гости к имениннику, а затем позвала его гулять. Когда молодые люди прогуливались, дед позвонил внуку и сообщил, что его ограбили.
 
Внук сообщил о случившемся в полицию. Стражи порядка по горячм следам задержали грабителей - 19-летнюю знакомую внука, ее 21-летнего сожителя, ранее судимого за кражу, и их 19-летнего приятеля, судимого за убийство. 
 
в екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана вов
 
Ограбить ветерана ВОВ предложил сожитель девушки, который увидел ее переписку с внуком пенсионера. Компания распределила роли каждого заранее - пока девушка гуляла с внуком деда, двое парней позвонили в квартиру пенсионера, и, когда он открыл дверь, повалили его на пол. 
 
в екатеринбурге ограбили ветерана вов
  • Полицейские нашли у грабителей планшет и мобильный телефон. Ноутбук, по словам задержанных, они успели продать. Возбуждено уголовное дело, его фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.
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Маша Шмурыгина, 24.01.2017, 19:16
Тэги: Происшествия
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Горожанин24 января 2017, 19:39
Вот это жесть похлеще всяких живодеров!Хотя у нас в обществе неуважение к старости на каждом шагу! Например социальные проездные,которые в два раза увеличили,нищие пенсии это ли не проявление скотского отношения!
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