В Екатеринбурге над 12-летней беременной цыганкой оформляют опекунство, чтобы забрать ее домой

Суд должен установить личность девочки, чтобы ей выдали свидетельство о рождении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге 12-летней беременной цыганке Лауре разрешили видеться с родными. Также ее тетя и свекор готовят документы для оформления опекунства над девочкой, написал сегодня, 24 января, «Уральский рабочий».

Лаура по-прежнему живет в приюте в Екатеринбурге, но ей дали разрешение на короткие встречи с родственниками.

А в феврале пройдет суд, который установит ее личность и того, кто будет за нее отвечать, ведь несмотря на ее «замужество», никаких документов у подростка нет.

По словам председателя цыганской национально-культурной автономии «Рома Урал» Яна Сокола, на данный момент будущая мама чувствует себя нормально.

— Пока тетя девочки готовит все необходимые документы, удостоверяющие личность племянницы. Также женщина планирует оформить над ней опекунство, —отметил Сокол.

Свекор Лауры также готовит документы, чтобы стать ее официальным опекуном и забрать домой. Как уточнили юристы, когда опека над девочкой будет оформлена, нужно будет еще назначить опекуна ее новорожденному ребенку. После достижения 16-летнего возраста Лаура сама сможет решать вопросы по воспитанию ребенка.

В конце декабря прошлого года в Екатеринбурге 12-летнюю беременную девочку привезли в больницу. Оказалось, что Лаура замужем за 16-летним цыганом Петро. Правда, никаких документов, удостоверяющих личность девочки, у нее нет. Тогда будущую маму забрали в приют.

Правоохранители забрали девочку в приют до выяснения всех обстоятельств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 4 УК РФ «Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Из-за этого 16-летнего отца ребенка родные отправили в Казахстан.

Сама девочка в приюте быть не хочет и просится домой. Цыганка даже написала письмо с просьбой о помощи уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой.