СМИ: в Екатеринбурге нашли пропавшую студентку медколледжа

Девушка вместе со своей подругой исчезла 19 января.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге нашлась 17-летняя студентка медицинского колледжа Айсель Акберова, которая пропала вместе со своей подругой 19 января.

Айсель вместе со своей 18-летней подругой Нармин пропала 19 января – в тот день девушки ушли на учебу в медколледж и не вернулись. О том, что студентки нашлись живыми и здоровыми, сообщил дядя Айсель, передает E1.ru.

По словам дяди девушки, инициатором побега была Нармин – девушка продала телефон, одежду и не заплатила за учебу, забрав все деньги себе. Возможно, Нармин собиралась убежать из дома уже давно – к моменту побега у нее с собой было 50 тысяч рублей. Айсель убежала со 120 рублями в кармане и проездным.

Родственники беглянок полагали, что Айсель мог украсть жених, который живет в Санкт-Петербурге. Однако в таких случаях жених сообщает родителям девушки о краже спустя 2 – 3 дня.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!