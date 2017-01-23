Наверх
Прокурор области лично посетил Екатеринбургский детский дом-интернат, где в душевой ребенок обварился кипятком
08:30, сегодня1
На Тюменском тракте машина с матерью и малышом вылетела на встречку, женщина в реанимации
09:12, сегодня
ГИБДД отменила автобусы до Березовского, Изоплита и Калиновки
08:21, сегодня
25-28 января Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу растений для Северных регионов России
08:20, сегодня
Никита Высоцкий в Екатеринбурге впервые исполнит песни отца
08:00, сегодня1
Так хотелось! В Екатеринбурге менеджер и управляющий «Связного» украли «айфоны», но свалили вину на налетчиков
20:55, 23.01.20171
В Нижнем Тагиле семья погибла в пожаре из-за бомжей
20:10, 23.01.2017
Полицейского из Верхней Пышмы, который на полном серьезе создавал «армию зомби», признали невменяемым
19:58, 23.01.20172
Тест «Докажи, что ты не робот», пройти который может только человек
19:20, 23.01.20171
23 января в Екатеринбурге: трагедия с дельтапланом и распущенные школьники
19:08, 23.01.2017
Конструировал по чертежам из журналов: в Нижнем Тагиле любитель-конструктор разбился во время полета на дельтаплане
18:39, 23.01.20171
Вице-премьер Голодец объявила размер средней пенсии на 2017 год
18:24, 23.01.20174
Под Екатеринбургом двое скончались в результате лобового столкновения с Камазом
17:57, 23.01.2017
В феврале в Екатеринбурге перенесут субботник против рака
17:40, 23.01.2017
«Я думала, он умер»: в Екатеринбурге семья взяла в приюте старого бульдога, а затем бросила его умирать на морозе
17:13, 23.01.20172
«Коляда-Plays» в 2017 году все-таки будет: драматург получил на фестиваль три миллиона рублей
17:00, 23.01.2017
«Это будет классная кампания»: оппозиционер Алексей Навальный откроет предвыборный штаб в Екатеринбурге
16:44, 23.01.2017
Мэрия Екатеринбурга запустила для горожан форум по новой маршрутной сети
16:30, 23.01.20171
В Екатеринбурге ищут 17-летнюю студентку с большими карими глазами
15:50, 23.01.20171
ДТП на Серовском тракте: погибли водитель и пассажир
15:50, 23.01.20173
В Екатеринбурге в середине января женщину укусил клещ
15:48, 23.01.2017
В Екатеринбурге мужчина посреди дороги отобрал машину у девушки, угрожая ей ножом
15:33, 23.01.20172
В Верхотурье оштрафовали школу, где на уроке одноклассник выстрелил девочке в глаз
15:30, 23.01.2017
Горный университет собирает деньги на восстановление последней дореволюционной церкви Екатеринбурга
15:08, 23.01.2017
В Свердловской области многодетная семья отравилась угарным газом
14:40, 23.01.2017
Полиция организовала проверки в Нижнем Тагиле из-за публикации детских интимных фото в социальных сетях
14:30, 23.01.2017
В Екатеринбурге детей подозревают в поджоге администрации Железнодорожного района
14:05, 23.01.20171
Матч 11 футболистов «Урала» против 200 школьников номинирован на престижную премию в сфере PR
13:57, 23.01.2017
Выгодная покупка сноуборда и аксессуаров для зимних видов спорта
13:53, 23.01.2017
«Мы не хотим, чтобы его посадили!» Екатеринбуржец оказался прикован к кровати после ДТП с бизнесменом на «Субару»
13:21, 23.01.20175
В мэрии Екатеринбурга назвали дату открытия парковки на площади 1905 года
13:20, 23.01.2017
Помощник прокурора в Верхней Пышме стрелял в толпу молодежи в своем подъезде
13:03, 23.01.20175
В Екатеринбурге ВАЗ сбил пешехода: мужчина получил тяжелую травму головы
12:43, 23.01.2017
У екатеринбургского бизнесмена забрали вазы и мангалы из-за многомиллионного долга
12:16, 23.01.2017
Подросток, угодивший под колеса «Мерседеса» в Екатеринбурге, катался на прицепном устройстве трамвая
12:15, 23.01.20172
Обещают объяснить трагедию: на телеканале «Россия» покажут фильм «Перевал Дятлова. Конец истории»
11:30, 23.01.2017
Екатеринбургские депутаты хотят пересмотреть транспортную реформу
11:14, 23.01.20174
В Екатеринбурге полковника подозревают в поборах с офицеров 32-го военного городка для жены заключенного
11:00, 23.01.20173
Российских производителей будут наказывать уголовкой за подделку продуктов
10:47, 23.01.20173
В Екатеринбурге «Мерседес» сбил подростка
09:40, 23.01.2017
В Екатеринбурге рабочий сорвался с 18-го этажа новостройки
09:08, 23.01.2017
В Екатеринбурге мужчина ограбил «Евросеть»
09:06, 23.01.20171
На свердловской трассе столкнулись несколько машин, фура и автобус
08:56, 23.01.2017
Школьники из Нижнего Тагила сливают в интернет интимные фото
08:45, 23.01.20176
В Екатеринбург идут морозы: потепление наступит только в конце недели
08:43, 23.01.20171
Денег нет — учитесь дома: в Екатеринбурге закрыли единственную на Широкой речке школу
18:32, 22.01.20172
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин взял «бронзу» в масс-старте на Кубке мира
17:45, 22.01.2017
«Поддержите массой»: зоозащитница предложила засыпать полицию заявлениями на живодерку из Екатеринбурга
17:11, 22.01.20173
Антона Шипулина оправдали? IBU прекратил расследование в отношении 22 российских биатлонистов
15:28, 22.01.2017
Бунт в Елани: Минобороны России выселяет из квартир 300 бывших работников воинской части
14:11, 22.01.20174
В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись две машины. Есть пострадавшие
13:15, 22.01.2017

ГИБДД отменила автобусы до Березовского, Изоплита и Калиновки

ГИБДД отменила автобусы до Березовского, Изоплита и Калиновки
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Из-за плохой очистки дороги здесь много сугробов и накатов, что делает движение небезопасным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге ГИБДД в понедельник, 23 января, проверила дорогу на Блюхера в обе стороны. Из-за плохого качества уборки снега и появившихся сугробов и накатов, инспекторы признали движение здесь не безопасным. В итоге с сегодняшнего дня, 24 января, здесь ограничили движение автобусов. Без транспорта остались поселки Калиновка, Изоплит и Березовский.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в ходе проверок было выявлено, что состояние дороги не соответствует требованиям и не обеспечивает безопасности движения.

— Проезжая часть улицы Блюхера на участке от перекрестков с Комсомольской до Астраханской покрыта слоем рыхлого снега и снежного наката, в том числе на остановках общественного транспорта, с обеих сторон улицы, имеются снежные валы, которые сужают проезжую часть от двух до трех метров. При таком состоянии дороги движение общественного транспорта небезопасно, создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, — отметили в ГИБДД.

По данному факту было возбуждено административное дело, ответственным за уборку снега организациям выданы  соответствующие предписания.

В итоге пока коммунальщики не почистят снег на Блюхера, действует ограничение движения на этом участке.

— Ограничено движение для автобусов по маршрутам 05, 10 и междугороднего общественного транспорта – основной поток по Блюхера идет со стороны Березовского. Движение по маршрутам будет возобновлено только после устранения всех выявленных недостатков, — уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.

  • В Екатеринбурге уже было ограничено движение по Окружной. Коммунальщики за ночь почистили улицу.
  • По мнению представителей ГИБДД, администрация Екатеринбурга недостаточно внимательно относится к проблеме накатов и плохого состояния дорог, не контролируя должным образом уборку улиц.
  • Коммунальщики, в свою очередь, жалуются на владельцев автомобилей, чьи машины припаркованы на обочине и мешают работе спецтехники.
  • Кушву и Ревду из-за накатов также оставили без автобусов.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.01.2017, 08:21
Тэги: Общественный транспорт, ГИБДД, Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Взрыв Новый год Искусство Производство Интервью Мужчины Деньги Транспорт Катастрофа Ту 154 Статистика Образование Корь В Египте разбился самолет с российскими туристами Развлечения Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Путин Скандалы ЖКХ Общественный транспорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Хоккей Скандал с Новиковым Тест Красота Гололед Война ритуальных агентств Убийство в Рахмангулово Спорт Знаменитости Политика Интернет Новости России Новости Пусть говорят Мировые новости Расписание Футбол Высокие технологии Религия Женщины Новости дня Обрушение крыши на Калинина Смерть Дом-2 Бизнес Необычное Транспортная реформа Еда Самолет Туризм Медицина Самолет Минобороны упал в Якутии Криминал ВУЗ Репортаж Хэллоуин-2015 Дорожные воины Волейбол Экономия Растения В Екатеринбурге -40 градусов Рецензия ЗАГС Строительство Ошибки врачей Пожар Храм святой Екатерины Опрос Психология Музыка Биатлон Выставки Недвижимость Мода История успеха Приговор Лошагину Дети Дороги ДТП Мистика Эксклюзив Мотоциклы Фото Отдых Кризис и санкции Происшествия Видео Рейтинг СМИ Крушение самолета под Ростовом Афиша Сибирская язва Доска позора Расстрел Горящие авто Ельцин-центр Жизнь в городе Позитив ГИБДД Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Голодовка в колонии Семья Парковки Розыск Взятки Расстрел на Депутатской Военный репортаж Студенты Экономика Бэби-боксы Суд Слухи Секс Отключение света Уралмаш, Эльмаш Баскетбол Приостановка полетов в Египет Животные Коллекторы Здоровье Мультимедиа Дело Пьянкова Погода МЧС Ловец покемонов Культура История Екатеринбурга Грипп Авто ЧМ-2018 Школа Скорая помощь Кто заработал Отношения Конкурсы Грипп в Екатеринбурге Горячее Шоу-бизнес Личное Снос монастыря на Качканаре Лайфхак ИГИЛ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru