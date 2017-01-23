ГИБДД отменила автобусы до Березовского, Изоплита и Калиновки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Екатеринбурге ГИБДД в понедельник, 23 января, проверила дорогу на Блюхера в обе стороны. Из-за плохого качества уборки снега и появившихся сугробов и накатов, инспекторы признали движение здесь не безопасным. В итоге с сегодняшнего дня, 24 января, здесь ограничили движение автобусов. Без транспорта остались поселки Калиновка, Изоплит и Березовский.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в ходе проверок было выявлено, что состояние дороги не соответствует требованиям и не обеспечивает безопасности движения.
— Проезжая часть улицы Блюхера на участке от перекрестков с Комсомольской до Астраханской покрыта слоем рыхлого снега и снежного наката, в том числе на остановках общественного транспорта, с обеих сторон улицы, имеются снежные валы, которые сужают проезжую часть от двух до трех метров. При таком состоянии дороги движение общественного транспорта небезопасно, создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, — отметили в ГИБДД.
По данному факту было возбуждено административное дело, ответственным за уборку снега организациям выданы соответствующие предписания.
В итоге пока коммунальщики не почистят снег на Блюхера, действует ограничение движения на этом участке.
— Ограничено движение для автобусов по маршрутам 05, 10 и междугороднего общественного транспорта – основной поток по Блюхера идет со стороны Березовского. Движение по маршрутам будет возобновлено только после устранения всех выявленных недостатков, — уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.
- В Екатеринбурге уже было ограничено движение по Окружной. Коммунальщики за ночь почистили улицу.
- По мнению представителей ГИБДД, администрация Екатеринбурга недостаточно внимательно относится к проблеме накатов и плохого состояния дорог, не контролируя должным образом уборку улиц.
- Коммунальщики, в свою очередь, жалуются на владельцев автомобилей, чьи машины припаркованы на обочине и мешают работе спецтехники.
- Кушву и Ревду из-за накатов также оставили без автобусов.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!