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В Екатеринбурге выходили толстого лори с ожирением и кровоточащей экземой

В Екатеринбурге выходили толстого лори с ожирением и кровоточащей экземой
16+
Фото: скрин видео
Трехлетнего примата отдали в контактный зоопарк его хозяева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В контактном зоопарке Екатеринбурга спасли лори – примата, страдающего от ожирения и кровоточащей экземы, сообщает Life.ru 24 января.

В Екатеринбурге спасли трехлетнего лори

Хозяева толстого лори, мокроносого примата семейства лориевых, принесли в контактный зоопарк его бывшие хозяева. Зверек страдал ожирением, кроме этого, на боку у него была кровоточащая экзема. Как рассказала представитель контактного зоопарка Кристина Вдовина, зоопарк никогда не берет животных без справок и документов, но в случае с толстым лори было решено сделать исключение.
 
в екатеринбурге спасли лори с ожирением
 
Трехлетнего примата, чей вес в три раза превышает норму, поселили на карантине в квартире одной из сотрудниц зоопарка, чтобы животное не общалось с другими питомцами. 
 
в екатеринбурге спасли лори с ожирением

Животное страдало от ожирения и экземы

Кроме ожирения и экземы, у лори обнаружились рубцы, которые он постоянно вылизывал и расчесывал. В зоопарке отметили, что многие люди заводят экзотических животных, не зная, как за ними ухаживать, в результате у питомцев нарушается обмен веществ и возникают различные болезни. Лори стал не первым животным, которое попало в зоопарк после неправильного содержания.
 
в екатеринбурге спасли лори с ожирением
  • Сейчас лори идет на поправку. Он питается по индивидуальному рациону, составленному специально для него, и уже переехал в построенный для него вольер в контактном зоопарке. Посмореть на лори можно только после восьми часов вечера, когда это ночное животное просыпается.
  • Продажа лори и содержание в домашних условиях в России запрещено законом.

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Маша Шмурыгина, 24.01.2017, 15:17
Тэги: Животные
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