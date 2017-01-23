В Екатеринбурге выходили толстого лори с ожирением и кровоточащей экземой

Трехлетнего примата отдали в контактный зоопарк его хозяева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В контактном зоопарке Екатеринбурга спасли лори – примата, страдающего от ожирения и кровоточащей экземы, сообщает Life.ru 24 января.
В Екатеринбурге спасли трехлетнего лори
Хозяева толстого лори, мокроносого примата семейства лориевых, принесли в контактный зоопарк его бывшие хозяева. Зверек страдал ожирением, кроме этого, на боку у него была кровоточащая экзема. Как рассказала представитель контактного зоопарка Кристина Вдовина, зоопарк никогда не берет животных без справок и документов, но в случае с толстым лори было решено сделать исключение.
Трехлетнего примата, чей вес в три раза превышает норму, поселили на карантине в квартире одной из сотрудниц зоопарка, чтобы животное не общалось с другими питомцами.
Животное страдало от ожирения и экземы
Кроме ожирения и экземы, у лори обнаружились рубцы, которые он постоянно вылизывал и расчесывал. В зоопарке отметили, что многие люди заводят экзотических животных, не зная, как за ними ухаживать, в результате у питомцев нарушается обмен веществ и возникают различные болезни. Лори стал не первым животным, которое попало в зоопарк после неправильного содержания.
- Сейчас лори идет на поправку. Он питается по индивидуальному рациону, составленному специально для него, и уже переехал в построенный для него вольер в контактном зоопарке. Посмореть на лори можно только после восьми часов вечера, когда это ночное животное просыпается.
- Продажа лори и содержание в домашних условиях в России запрещено законом.
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