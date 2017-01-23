Екатеринбурженка попала в тюрьму за скандал в суде и неуплату алиментов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Екатеринбурге суд отправил под арест 30-летнюю местную жительницу, которая задолжала своей маленькой дочери более 35 тысяч рублей в виде алиментов. При этом женщина прямо во время суда вела себя неадекватно: скандалила, попыталась напасть на судебного пристава и сбежать оттуда. Теперь она пробудет в камере 14 суток.
Как сообщиди в УФССП, тридцатилетняя Юлия уже несколько месяцев не платила алименты своей четырехлетней дочери: ее долг достиг более 35 тысяч рублей. По-хорошему женщина не вняла просьбам судебных приставов Октябрьского района выплатить средства.
В отношении нерадивой матери вынесено постановление по ст. 5.35 ч. 1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Протокол был направлен в суд.
— Во время заседания суда должница вела себя агрессивно и недостойно: скандалила, игнорировала замечания, не подчинялась требованиям соблюдать порядок, и, решив резко покинуть заседание суда, совершила попытку нападения на судебного пристава, — уточнили в УФССП.
В отношении екатеринбурженки был составлен протокол по ст.17.3. КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов), на основании которой суд назначил женщине двухнедельный арест.
- Подобная должница по алиментам из Екатеринбурга обратилась на «Первый канал» со слезной просьбой вернуть ее детей, которых забрал агрессивный муж 4 года назад. А в итоге выяснилось, что женщина сама не приходила к детям и у нее оказался миллионный долг.
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