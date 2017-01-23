Не выдержали кризиса: в Екатеринбурге закрывается один из главных гей-клубов

Заведение готовится к закрытию из-за сложной экономической ситуации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Екатеринбурге закрывается ночной гей-клуб «Zone», сообщает Ura.ru 24 января.
В ночь на 28 января клуб «Zone» на улице Юмашева, 9, проведет прощальную вечеринку для своих посетителей – заведение не выдержало кризиса и готовится к закрытию. Представители клуба сообщили, что «Zone» закроется на ближайший год точно, так как заведение в последнее время работало «за идею». При этом у владельцев есть планы на новый проект, однако спешить с его реализацией они не будут из-за сложной экономической ситуации в стране.
В клубе также отметили, что всем екатеринбургским заведениям не хватает трафика – многие посетители приносят с собой алкоголь, а не покупают его в клубе, что наносит ему финансовый урон.
- Постоянные гости клуба восприняли новость с печалью. На странице клуба в соцсети пользователи сожалели, что закрывается такое «душевное местечко с теплыми людьми».
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