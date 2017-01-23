Прокатят ли депутатов? Онлайн-трансляция по транспортной реформе из Екатеринбургской гордумы

Ранее народные избранники не могли принять участие в обсуждении новой маршрутной схемы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбургской городской думе 24 января 2017 года рассматривают транспортную реформу, в рамках которой планируется значительное сокращение маршрутов общественного транспорта. НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания ЕГД.

Обсуждение транспортной реформы в Екатеринбурге длится с начала 2017 года. За это время между собой успели перессориться авторы новой схемы из фонда «Город.PRO» и противники реформы.

Чиновники из Администрации Екатеринбурга только 23 января решились обсудить с жителями города новую маршрутную сеть. Депутаты ЕГД и вовсе не могли принять участие в обсуждении. С начала 2017 года у народных избранников первое заседание. Отдельно по теме транспортной реформы из депутатов высказывались единицы.

— Мне сильно не нравится тон, в котором идет обсуждение планируемой реформы схемы движения общественного транспорта Екатеринбурге. С высокомерием, оскорблениями, угрозами. Мне кратно не нравится, как отработала пресс-служба мэрии, которая во многом и виновата в накале страстей, которые вполне можно было перевести в конструктивное русло, — прокомментировал на своей странице в соцсети ситуацию депутат ЕГД Константин Киселев.

Подробнее о транспортной реформе в Екатеринбурге можно прочитать здесь.

Онлайн-трансляция:

10.39. Добрый день. Реформу депутатам должны представить сегодня председатель комитета по транспорту городской Администрации Игорь Федотов. Содокладчиком вступит учредитель фонда содействия развитию городов «Город.PRO» и один из авторов новой маршрутной сети Андрей Толмачев.

10.41. Федотов начинает свой доклад с того, что всего в городе 137 маршрутов. Из них 55 обслуживают частные перевозчики. Общая длина сети более 4 тысяч километров.

— Эта сеть позволяет пассажирам без пересадок добраться из одной точки в другую, — рассказывает чиновник, — Вместе с тем протяженность существующей маршрутной сети является ее недостатком из-за наличия дублирующих маршрутов.

В качестве примера Федотов приводит в пример улицу 8 Марта, где одновременно с автобусами курсируют трамваи.

В результате дублирования одного и того же вида транспорта, поясняет чиновник, муниципальный транспорт несет убытки, поскольку автобусы заполнены не полностью.

10.44. Частным перевозчикам Игорь Федотов напоминает все старые грехи: гонки на дорогах, отсутствие транспорта в вечернее время. К слову, представителей коммерческих компаний на заседании нет (по крайне мере о том, что их приглашали никто не говорил).