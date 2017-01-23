В метро Екатеринбурга введут повременной тариф

Повременной тариф начнет действовать с 15 июня 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

До 15 июня 2017 года в метро Екатеринбурга появится повременной тариф. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил замглавы администрации города Евгений Липович, передает корреспондент НАШЕЙ.

По словам Липовича, на данный момент власти Екатеринбурга рассматривают три временный тарифа, один из которых будет действовать в метрополитене. Окончательное решение примет рабочая группа - это произойдет не позднее 20 февраля 2017 года.

- Скорее всего, тариф будет 60 минут, - сообщил Липович.

С 1 июля 2017 года повременной тариф будет распространен на весь общественный транспорт города, который с этой даты начнет ходить по новой маршрутной сети.