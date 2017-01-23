В метро Екатеринбурга введут повременной тариф

Повременной тариф начнет действовать с 15 июня 2017 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
До 15 июня 2017 года в метро Екатеринбурга появится повременной тариф. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил замглавы администрации города Евгений Липович, передает корреспондент НАШЕЙ.
Все материалы о транспортной реформе читайте здесь
По словам Липовича, на данный момент власти Екатеринбурга рассматривают три временный тарифа, один из которых будет действовать в метрополитене. Окончательное решение примет рабочая группа - это произойдет не позднее 20 февраля 2017 года.
- Скорее всего, тариф будет 60 минут, - сообщил Липович.
С 1 июля 2017 года повременной тариф будет распространен на весь общественный транспорт города, который с этой даты начнет ходить по новой маршрутной сети.
- Сегодня, 24 января, на официальном портале Екатеринбурга появилась обновленная схема маршрутной сети города, составленная с учетом пожеланий горожан.
- Против новой транспортной схемы, которая отменит более сотни маршрутов, выступают екатеринбуржцы, общественники, представители власти и активисты, которые создали альтернативную схему движения городского транспорта.