В Сети появилась альтернативная транспортная схема Екатеринбурга

Ее авторы пытаются привлечь городские власти к проблеме организации общественного транспорта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Сети появилась альтернативная схема общественного транспорта Екатеринбурга. Ее авторы на сайте www.eka-transport.ru сообщают, что этот некоммерческий проект предлагает компромиссный вариант между транспортной схемой, предcтавленной фондом «Город.PRO», и уже действующей.
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23 января авторы проекта «Удобный транспорт» направили альтернативную схему в фонд Город.PRO и в городскую Администрацию, однако ответов пока не последовало.
На сайте проекта можно ознакомиться с предлагаемой схемой, где отмечены все маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов. Авторы альтернативной схемы выступают за:
- сохранение прямых маршруты и их нумерации;
- сохранение части привычных маршрутов;
- сокращение числа маршрутов, которые попадают под отмену;
- улучшение восприятия схемы;
- дублирование некоторых маршрутов электротранспорта автобусами, чтобы избежать проблем в случае ДТП или аварий на контактной сети;
- организацию пересадочных пунктов таким образом, чтобы пересадка занимала не более пяти минут и не включала переход более одной проезжей части;
- сохранение некоторых социально значимых автобусных маршрутов, дублирующих большие участки сети электротранспорта.
Между тем сегодня, 24 января, на официальном портале Екатеринбурга появилась обновленная маршрутная схема, составленная авторами транспортной реформы и городскими властями с учетом пожеланий горожан.
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