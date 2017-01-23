В Сети появилась альтернативная транспортная схема Екатеринбурга

Ее авторы пытаются привлечь городские власти к проблеме организации общественного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Сети появилась альтернативная схема общественного транспорта Екатеринбурга. Ее авторы на сайте www.eka-transport.ru сообщают, что этот некоммерческий проект предлагает компромиссный вариант между транспортной схемой, предcтавленной фондом «Город.PRO», и уже действующей.

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23 января авторы проекта «Удобный транспорт» направили альтернативную схему в фонд Город.PRO и в городскую Администрацию, однако ответов пока не последовало.

На сайте проекта можно ознакомиться с предлагаемой схемой, где отмечены все маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов. Авторы альтернативной схемы выступают за:

сохранение прямых маршруты и их нумерации;

сохранение части привычных маршрутов;

сокращение числа маршрутов, которые попадают под отмену;

улучшение восприятия схемы;

дублирование некоторых маршрутов электротранспорта автобусами, чтобы избежать проблем в случае ДТП или аварий на контактной сети;

организацию пересадочных пунктов таким образом, чтобы пересадка занимала не более пяти минут и не включала переход более одной проезжей части;

сохранение некоторых социально значимых автобусных маршрутов, дублирующих большие участки сети электротранспорта.

Между тем сегодня, 24 января, на официальном портале Екатеринбурга появилась обновленная маршрутная схема, составленная авторами транспортной реформы и городскими властями с учетом пожеланий горожан.

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