В Свердловской области ищут девочку из детдома Нижнего Тагила, сбежавшую еще в декабре

16-летняя Настя уже не в первый раз скрывается от полиции у друзей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Нижнем Тагиле больше месяца назад пропала 16-летняя Анастасия Овчинникова, воспитанница нижнетагильского детского дома № 6. Она ушла гулять еще 12 декабря, с тех пор не вернулась. Девушку ищет полиция.
Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, до этого девочка также убегала 7 декабря, но ее оперативно нашли Невьянске у друзей, вернули в детский дом 12 декабря. Однако свободолюбивый подросток успел сбежать, не пробыв там и суток.
Судя по ее активности в соцсетях, Анастасия жива, но на сообщения, как и на телефонные звонки, не отвечает.
- Приметы пропавшей: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые, нос прямой. Была одета в синий пуховик с цветными стразами на груди и воротнике, в синие джинсы и синие дутые ботинки.
- Полиция просит всех, кто видел беглянку, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-60-02 или 02.
- В Екатеринбурге по-прежнему ищут студентку медколледжа, которая пропала 19 января.
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