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Городской пруд Екатеринбурга вынуждены охранять спасатели

Городской пруд Екатеринбурга вынуждены охранять спасатели
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Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Связан пост с защитой горожан от тонкого льда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Сотрудники госинспекции по маломерным судам и психологи уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России выставили пост на городском пруду Екатеринбурга. Связано это с тем, что в связи с оттепелью лед становится максимально опасным, но многие граждане привычно пытаются срезать свой путь через городской пруд.

Спасатели не в силах полностью закрыть проход и лишь предупреждают граждан об опасности подобного перехода.

- Провалившись под лед, нужно звать на помощь. Если никого рядом не окажется, необходимо стянуть с себя верхнюю одежду, чтобы она не тянула на дно. Плыть следует в ту же сторону, откуда вы пришли. Ну, а помогая другому человеку выбраться из полыньи, помните — не следует подавать утопающему руки,— рассказал о главных правилах спасения из воды старший госинспектор ГИМС Евгений Хренков.

  • Пост на городском пруду будет актуален до 26 февраля.
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Администратор, 24.02.2017, 12:53
Тэги: МЧС
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