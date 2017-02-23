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Обезьянкам из екатеринбургского зоопарка получат чучело Масленицы

Обезьянкам из екатеринбургского зоопарка получат чучело Масленицы
16+
Фото: зоопарк Екатеринбурга
Уже традиционно Масленица станет развивающей игрушкой для обитателей зоопарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Традиционное праздненство Масленицы пройдет в Екатеринбурге 26 февраля. Не останутся без внимания и звери в зоопарке, они получат свое чучело.

Уже по сложившийся традиции чучело в зоопарке не сжигают, а отдают животным.

В этом году чучело Масленицы достанется приматам – японским макакам, капуцинам и львинохвостым макакам.

  • Праздник состоится 26 февраля в 13:00 в павильоне "Приматы", экспозиция "Амазонка".
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Администратор, 24.02.2017, 09:52
Тэги: Животные
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