Обезьянкам из екатеринбургского зоопарка получат чучело Масленицы

Уже традиционно Масленица станет развивающей игрушкой для обитателей зоопарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Традиционное праздненство Масленицы пройдет в Екатеринбурге 26 февраля. Не останутся без внимания и звери в зоопарке, они получат свое чучело.

Уже по сложившийся традиции чучело в зоопарке не сжигают, а отдают животным.

В этом году чучело Масленицы достанется приматам – японским макакам, капуцинам и львинохвостым макакам.