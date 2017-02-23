Обезьянкам из екатеринбургского зоопарка получат чучело Масленицы

Уже традиционно Масленица станет развивающей игрушкой для обитателей зоопарка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017
Традиционное праздненство Масленицы пройдет в Екатеринбурге 26 февраля. Не останутся без внимания и звери в зоопарке, они получат свое чучело.
Уже по сложившийся традиции чучело в зоопарке не сжигают, а отдают животным.
В этом году чучело Масленицы достанется приматам – японским макакам, капуцинам и львинохвостым макакам.
- Праздник состоится 26 февраля в 13:00 в павильоне "Приматы", экспозиция "Амазонка".