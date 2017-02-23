Под Нижним Тагилом пропал рыжеволосый молодой человек

Молодой человек плохо ориентируется в пространстве и имеет провалы в памяти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Около 11.30 вчера, 23 февраля, ушел из сада «Юбилейный» (схождение Серовского и Серебрянского тракта) 20-летний Владимир Пшеницын. С тех пор, по данным портала vtg.fm, он не выходил на связь с родными и друзьями.

Особые приметы:

Высокий (182см), худощавый, рыжий цвет волос, глаза серые.

Был одет в темный пуховик, серую шапку.

Разыскиваемый плохо ориентируется, сторонится людей, бывают провалы в памяти!

Мог пойти в сторону Нижней Черемшанки или в сторону Голого камня по Серовской трассе.