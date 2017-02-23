Под Нижним Тагилом пропал рыжеволосый молодой человек

Молодой человек плохо ориентируется в пространстве и имеет провалы в памяти.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017
Около 11.30 вчера, 23 февраля, ушел из сада «Юбилейный» (схождение Серовского и Серебрянского тракта) 20-летний Владимир Пшеницын. С тех пор, по данным портала vtg.fm, он не выходил на связь с родными и друзьями.
Особые приметы:
Высокий (182см), худощавый, рыжий цвет волос, глаза серые.
Был одет в темный пуховик, серую шапку.
Разыскиваемый плохо ориентируется, сторонится людей, бывают провалы в памяти!
Мог пойти в сторону Нижней Черемшанки или в сторону Голого камня по Серовской трассе.
- Если у вас есть любая информация, сообщите в полицию. Телефон дежурной части Ленинского района Нижнего Тагила: 8(3435)97-64-02 или «02».