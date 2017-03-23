Генпрокурор РФ Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург на встречу с 40 губернаторами

Из-за приезда Чайки в центре Екатеринбурга зачистили парковки, машины на них не пускают.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка приехал в Екатеринбург сегодня, 24 марта.

Генпрокурор РФ проведет совещание с губернаторами регионов в Екатеринбурге

В уральской столице Чайка проведет совещание, в котором примут участие половина региональных глав и прокуратур, сообщает Ura.ru. Совещание пройдет в полпредстве в 11.00. График пребывания Чайки в Екатеринбурге не разглашается, в официальной программе говорится о совещании в полпредстве на Добролюбова, 11, встреча с полпредом президента РФ в УрФО Игорем Холманских и пресс-подход.

По данным Ura.ru, Чайка может также нанести визит Уральскому государственную юридическому университету, где он учился. В вузе не исключают, что генпрокурор захочет провести ужин с однокурсниками в одном из екатеринбургских ресторанов.

Парковки в городе очистили от машин

В полиции отмечают, что дорожное движение в пятницу будет идти в обычном режиме. Однако в центре города накануне приезда Чайки зачистили парковки возле офисных центров и самого полпредства - сотрудники ГАИ не дают автомобилистам парковаться, эвакуаторы увезли даже те машины, которые стояли на парковках месяцами.