Жена путешественника Ирина Конюхова встретится с читателями своей книги и расскажет о семейном счастье

Матушка Ирина приоткроет тайны, каково это – жить с необычным человеком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Пресс-служба Екатеринбургской епархии сообщает, что сегодня, 24 марта, в Екатеринбург приехала супруга Конюхова – Ирина.

Ирина Конюхова расскажет в Екатеринбурге о своей книге

Цель визита – рассказать о своей книге «Дорога любви, или Как жить с необычным человеком», встретиться с горожанами, ответить на вопросы о семье, браке, любви и отношениях. Ирина Конюхова по профессии юрист, занималась педагогикой, пишет книги. Вместе с Ириной Конюховой перед екатеринбуржцами выступит Владимир Лучанинов – главный редактор православного издательства.

Федор Конюхов собирается в очередную экспедицию

Как стало известно, сам Конюхов скоро поедет в очередную экспедицию. Он – автор 7 мировых рекордов и семнадцати книг. Конюхов – первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты и выполнить программу «7 вершин мира» – подняться на высочайшую вершину каждого континента.

Встреча супруги Конюхова с читателями состоится сегодня, 24 марта, в 19.00 в духовно-просветительском центре «Царский» (ул. Царская, 8).

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