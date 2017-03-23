Коллекторами в России займется полиция: судебные приставы рассказали, как можно наказать тех, кто работает вне закона

За три месяца действия ФЗ № 230 в России оштрафованы один коллектор и одно агентство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

На пресс-конференции в «Интерфаксе-Урал» в пятницу, 24 марта, судебные приставы рассказали, что закон о коллекторах направлен именно на защиту должников. И в случае, если агентство не состоит в госреестре и не называет взыскание долгов своей основной деятельностью, то тогда жалобами на такие компании занимается уже полиция.

— Два года назад была встреча с представителями частной коллекторской деятельности, и я предсказывал развитие ситуации, так оно и произошло: жалобы на работу от должников, незаконные требования и прочее. 1 января 2017 года в России приняли закон о коллекторах. Теперь компании будет контролировать служба судебных приставов. В госреестр РФ за эти месяцы внесены 100 агентств, 4 из них работают в Свердловской области, — рассказал главный судебный пристав Свердловской области Владимир Осьмак.

Как уточнил заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Евгений Швейковский, главные ограничения в новом законе для коллекторов это: личные встречи — не более одного раза в неделю, смс-сообщения и электронная почта — не более 4 в неделю, звонков — не более 2 в неделю.

— Будем работать по обращениям от граждан: привлекать внесенные в росреестр агентства к административной ответственности за нарушение закона, компании грозит штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Например, была жалоба, что за 2 недели должнику было 18 звонков, она рассматривается, — уточнила начальник отдела по ведению государственного реестра юридических лиц УФССП России по Свердловской области Елена Лебедева.

Она также отметила, что с начала этого года в Свердловской области было 32 обращения, 19 проверены, нарушений выявлено не было. 7 направлены в территориальные органы, где зарегистрированы коллекторские агентства.

— Новый закон действует на два вида коллекторских агентств, у которых основной вид деятельности — это взыскание долговых обязательств, это прописано в Уставе. Агентства либо вписаны в госреестр, либо нет. В таком случае ими занимаются судебные приставы. А если поступает жалоба на другое коллекторское агентство, то в случае нарушения законодательства она направляется уже в отдел дознания полиции, — уточнила Лебедева.

Всего же в России рассматривается 30 судебных протоколов о нарушении законов коллекторами. За два из них на днях был привлечен к ответственности сотрудник агентства «Константа» из Санкт-Петербурга, ему назначили штраф в 20 и 30 тысяч рублей. А вчера в Москве было оштрафовано коллекторское агентство за нарушения уже по новому закону — штраф составил 50 тысяч рублей.

В Екатеринбурге официально занесены в госреестр только 4 агентства.

Если должник не хочет, чтобы его доставали коллекторы, он может написать заявление в службу судебных приставов.