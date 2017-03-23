После проверки доходов чиновника прокуратура отобрала у него дом

У семьи чиновника забрали дом за 5,3 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Как сообщили сегодня, 24 марта, в прокуратуре Свердловской области, у супруги экс-начальника отдела транспорта и связи администрации Первоуральска Валерия Муравьева решено изъять принадлежащие ей земельный участок и дом.

Справка о доходах, которые не подтверждены

Дело в том, что чиновник представил справку за 2014 год о доходах и расходах. В справке указывалось имущество самого Муравьева и его супруги. Но при проверке выяснилось, что супруга муниципального чиновника в 2014 году приобрела земельный участок и жилой дом стоимостью свыше 5 миллионов рублей, а это превышало доход супругов за три года. Законность получения доходов, за счет которых была куплена недвижимость, оказалась не подтверждена.

Дом «обратили в доход государства»

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда вынесла решение об удовлетворении исковых требований. Земельный участок и жилой дом, приобретенные на неподтвержденные доходы, отошли государству.

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