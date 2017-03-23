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Екатеринбург ждут дождливые и теплые выходные

Екатеринбург ждут дождливые и теплые выходные
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Температура воздуха не будет опускаться ниже минус 1 градуса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Суббота, 25 марта. Солнечная погода сменится пасмурной: екатеринбуржцев ждет сильная облачность без прояснений. Температура воздуха утром больше не будет морозной - ожидается похолодание лишь до минус 1 градуса. Днем по-прежнему будет подниматься до плюс 4 градусов.
 
Вечером синоптики обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду.
 
Воскресенье, 26 марта, будет дождливым - небольшие дожди ожидаются на протяжении всего дня. Температура воздуха не будет опускаться до минусовых значений даже ночью и утром, днем потеплеет до плюс 4 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду.
 
К вечеру воскресенья осадки прекратятся, погода станет ясной. 
  • Ранее синоптики предупредили свердловчан о существенном ухудшении погоды на территории области. В большинстве районов ожидатся мокрый снег с усилением ветра до 9-12 метров в секунду.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.03.2017, 09:24
Тэги: Погода
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