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Рабочие из Екатеринбурга потушили пожар в Казахстане с помощью машины для промывки канализации

Рабочие из Екатеринбурга потушили пожар в Казахстане с помощью машины для промывки канализации
16+
Фото: страница Алексея Чемезова в соцсети
Екатеринбуржцы использовали для этого свою машину для промывки канализации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Екатеринбургские рабочие Алексей Чемезов и Анатолий Вартанян помогли потушить дом в Казахстане, сообщает Ura.ru 24 марта.
 
Пожар в Петропавловском начался около двух часов ночи 22 марта: на улице Перминова горел частный жилой дом. Пока пожарные ехали к месту ЧП, рабочие из Екатеринбурга, которые были неподалеку в момент возгорания, самостоятельно приступили к тушению огня: с помощью своей грузовой машины «Скания» они начали заливать дом водой, предназначенной для промывки ливневой и бытовой канализации. 
 
Два отделения пожарных, прибывших на место ЧП, отметили, что уральские рабочие действовали быстро и профессионально: вода, которая была в машине, подавалась по шлангам под максимальным давлением. По словам пожарных, огонь удалось локализовать в сжатые сроки именно благодаря быстрым и слаженным действиям екатеринбуржцев
 
екатеринбургские рабочие потушили пожар в казахстане
  • Позже казахстанские пожарные направили благодарственное письмо руководству компании, сотрудниками которой являются Алексей и Анатолий. 
  • Екатеринбуржцы прибыли в Петропавловск на промывку коллектора, так как их компания выиграла тендер на эти работы. Пожар уральцам пришлось тушить впервые.

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Маша Шмурыгина, 24.03.2017, 12:02
Тэги: Фото, Пожар
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