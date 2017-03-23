Рабочие из Екатеринбурга потушили пожар в Казахстане с помощью машины для промывки канализации

Екатеринбуржцы использовали для этого свою машину для промывки канализации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017
Екатеринбургские рабочие Алексей Чемезов и Анатолий Вартанян помогли потушить дом в Казахстане, сообщает Ura.ru 24 марта.
Пожар в Петропавловском начался около двух часов ночи 22 марта: на улице Перминова горел частный жилой дом. Пока пожарные ехали к месту ЧП, рабочие из Екатеринбурга, которые были неподалеку в момент возгорания, самостоятельно приступили к тушению огня: с помощью своей грузовой машины «Скания» они начали заливать дом водой, предназначенной для промывки ливневой и бытовой канализации.
Два отделения пожарных, прибывших на место ЧП, отметили, что уральские рабочие действовали быстро и профессионально: вода, которая была в машине, подавалась по шлангам под максимальным давлением. По словам пожарных, огонь удалось локализовать в сжатые сроки именно благодаря быстрым и слаженным действиям екатеринбуржцев.
- Позже казахстанские пожарные направили благодарственное письмо руководству компании, сотрудниками которой являются Алексей и Анатолий.
- Екатеринбуржцы прибыли в Петропавловск на промывку коллектора, так как их компания выиграла тендер на эти работы. Пожар уральцам пришлось тушить впервые.
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