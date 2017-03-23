Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется летом

Первый этап реконструкции продлится до 2019 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017
В Екатеринбурге первый этап реконструкции Макаровского моста начнется в июне 2017 года, сообщили в городской администрации 24 марта.
Самый длинный мост Екатеринбурга начнут реконструировать в июне. Во время первого этапа масштабной реконструкции, который продлится до 2019 года, строители уберут первый ряд арок на северной стороне моста и возведут новые арки. Ширина нового ряда составит 25 метров.
Во время строительства движение транспорта будет организовано по южной стороне моста, на котором останется две полосы. Трамваи пустят по одному пути - для этого вида транспорта будет организовано реверсивное движение.
- Когда строительство северной части Макаровского моста будет завершено, на ней появятся три полосы для автомобилей, тротуар для пешеходов, дорожка для велосипедистов и тоннель для коммуникаций.
- Второй этап будет зеркальным, общая ширина моста после его завершения составит 42 метра.
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