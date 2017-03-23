«Ройзман посоветовал быть честной»: Евгения Чудновец рассказала о том, как будет бороться с ошибками в судебной системе

Воспитательница из Екатеринбурга планирует создать свою собственную соцсеть для обсуждения спорных дел.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

После поездки в Москву, где она не только провела свою пресс-конференцию, но также приняла участие в нескольких телешоу, Евгения Чудновец на неделю вернулась в столицу Урала, встретилась с участниками интернет-сообщества «Екатеринбург – за свободу!». На этой встрече, где Евгения поделилась своими дальнейшими планами, побывал и корреспондент НАШЕЙ.

Общественный суд

Беседа началась с того, что Евгения и ее гражданский муж Андрей Мясников объяснили суть проекта, реализацией которого они уже начали заниматься в Москве.

– Идея в том, что мы будем наблюдать за судебной системой через обращения граждан, которые считают себя невиновными, – рассказала Чудновец. – Так как скрывать таким людям нечего и они готовы на огласку дел, они будут присылать нам материалы. А мы в свою очередь будем выкладывать их у себя на сайте. Он будет представлять из себя такой общественный суд, где обычные люди будут выступать в роли присяжных и обсуждать дела, голосовать за те или иные мнения и в итоге выносить общественный приговор. То есть в рамках своего проекта мы хотим объединить неравнодушных людей, которые совместно смогут влиять на работу судебной системы. – Также там, допустим, будет рейтинг судей, – добавил ее гражданский супруг. – Вообще мы планируем сделать что-то наподобие социальной сети, в которой будут регистрироваться юристы и другие эксперты. И при поступлении материалов по какому-то делу мы сможем с ними связываться, чтобы они тут же давали свою профессиональную оценку.

Евгения и Андрей рассчитывают, что таким образом у них получится создавать резонанс вокруг дел, привлекать к ним внимание со стороны Генпрокуратуры РФ в итоге влиять на решения, которые будут вынесены в судах.

– Но Евгения говорила, что теперь вообще боится выходить в Интернет. И снова сосцеть?

– Постепенно я борюсь со своим страхом, – улыбнулась женщина, отвечая на вопрос корреспондента НАШЕЙ. – По одному аккаунту в неделю.

Боллее того, в дальнейших планах у Евгении запустить свое ток-шоу на YouTube, где она будет обсуждать с гостями подобные дела.





Встреча с генпрокурором

А на следующей неделе уральская пара планирует отправить обращение об организации встречи с генеральным прокурором РФ. Евгения и Андрей собираются обсудить с ним вопрос о том, чтобы сразу передавать в надзорное ведомство те обращения, которые будут к ним поступать. Чтобы параллельно с их общественным судом Генпрокуратура отслеживало работу по этим делам.

– Мы хотим, чтобы она быстрее реагировала., – уточнила освобожденная две недели назад воспитательница. – И цель нашей встречи – получить особый статус, который как раз позволил бы это ускорить. Это выгодно и для нас, и для Генпрокуратуры. Ведь им же тоже не нужен весь этот общественный резонанс. Они получают за это по шапке.

Однако далеко не все присутствующие на встрече согласились с этим высказыванием Чудновец, просидевшей в колонии практически всю зиму.

– Мне кажется, здесь вы заблуждаетесь, – заметила активистка группы «Екатеринбург – за свободу!» Елена Шукаева. – Там, конечно, тоже разные люди. Но я не знаю, насколько законно, чтобы вам сделали какой-то особый статус. Я думаю, вы вряд ли сможете принципиально повлиять на систему, хотя на ускорение… Возможно.

Встреча с главой Екатеринбурга



После чего екатеринбурженка поделилась с Евгенией своими мыслями о том, что ждет их с Андреем на том непростом пути, который они для себя выбрали.

– Ребята, вы сейчас в очень сложном положении на самом деле. Потому что сначала Женю ломали-ломали, но таки и не смогли сломать, а сейчас пытаются купить и присвоить, – считает Елена Шукаева. – Вы заставили систему с собой считаться, благодаря стечению двух уникальных факторов. Это Женя, которая не сдается, и Андрей, который об этом пишет всем подряд. Но теперь задача системы, которая заточена на то, чтобы сделать из неразумного холопа послушный инструмент, – как можно скорее дискредитировать вас.

– Это я уже почувствовала, – призналась Евгения. – Но я к этому готова. – Сейчас ты попала в круг, где люди медийные, более опытные и искушенные, – обратилась к ней Елена словно к старой подруге. – Понятно, что где-то тебе будет просто не хватать знаний. Поэтому я бы предложила здесь взять за основу какие-то простые человеческие, моральные вещи и из этого уже выстраивать отношения с людьми. Допустим: «Я не вру, и даже не подходите ко мне с этим». – Мне Ройзман тоже сказал, что надо быть честной, – улыбнулась в ответ Чудновец.

После чего Евгения рассказала о своей встрече с главой Екатеринбурга, которому она очень благодарна за участие в ее деле. В своих комментариях Евгений Ройзман выступал в защиту Чудновец. А также глава Екатеринбурга помог провести психологическую экспертизу, которая показала, каковы на самом деле были намерения воспитательницы при размещении репоста видео, за который ее посадили на полгода. Как тут же заметил Андрей Мясников, ту экспертизу суд не принял.

– Вот в этом и проблема системы! – поспешила заметить Елена Шукаева.

С тем, что система не работает, по словам Чудновец, согласен и сам глава города, с которым они также поговорили о проблемах осужденных и статьях, с которыми он сталкивался еще будучи главой «Города без наркотиков».





Дело директора столичного вуза



По словам Чудновец, их некоммерческий проект полноценно заработает через 2-3 недели, но она уже начала принимать обращения.

– В Москве к нам обратилась Марина Попова, которую назначили директором в одном столичных вузе, а теперь обвиняют в получении взятки, – рассказала Евгения. – С него мы и начнем воплощать свой проект в жизнь.

– Но любой проект требует каких-то финансовых вложений. Где будете брать деньги?

– Я сама прошу о спонсорстве и сейчас рассматриваю предложения. Но при этом очень боюсь принимать какие-то деньги, так как опасаюсь, что меня втянут в какую-нибудь политическую игру. Так что пока больше рассчитываю на собственный бизнес.

Заметим, что после освобождения Евгения занялась тем, о чем давно мечтала – изготовлением и продажей мягких игрушек.





Исков не будет



После этого Евгения Чудновец ответила на вопрос о том, когда она собирается подавать иски к следствию, прокуратуре и суду, о которых сказала во время предыдущего интервью.

– Знаете, сначала я хотела, чтобы судья присел на полгода. Посидел и подумал над своим поведением. Может быть, другие приговоры начал бы выносить после этого. Потому что, когда находишься там даже один день, это очень страшно…

При этом женщина вспомнила, как из-за повышенного внимания к ее делу постоянно слышала от сокамерниц что-то типа: «О, звезда идет!». А еще ее называли стукачкой за то, что руководство колонии постоянно вызывало к себе, чтобы предупредить любые жалобы со стороны Чудновец.

– То же самое думала по поводу помощника прокурора, – продолжает Евгения. – Я думала, пойти таким жестким путем и просить, чтобы их вот так наказали. Но потом подумала, что эти люди уже ошиблись один раз и больше подобного не совершат. А если их заменить другими, кто с этим еще не сталкивался, то ошибки могут повториться.

– То есть исков не будет?

– На встрече с генеральным прокурором я хочу попросить, чтобы этих люди были наказаны внутри системы.