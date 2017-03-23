В Екатеринбурге судебные приставы рассказали, как должнику избавиться от коллекторов

Если коллекторскому агентству самому не выйдет взыскать долги, оно будет обращаться в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге 24 марта руководители службы судебных приставов по Свердловской области на пресс-конференции в «Интерфаксе-Урал» рассказали о том, какие ограничения ввел закон о коллекторах для агентств, а также о том, как должник может избавиться от назойливых звонков с требованием выплатить его долги.

Как уточнил главный судебный пристав Свердловской области Владимир Осьмак, с введением «Закона о коллекторах» с 1 января 2017 года судебные приставы взяли под контроль деятельность таких агентств. Правда, приставы могут контролировать только те юрлица, которые внесены в госреестр.

Главным нововведением стало то, что у должника появилась возможность избавиться от коллекторов.

— Любой человек, у которого долги и чьим делом занимаются коллекторы (а также его законный представитель), может написать заявление в службу судебных приставов и отказаться от взаимодействия с компанией по взысканию долгов, то есть с коллекторами. Он может это сделать в том случае, если с момента даты просрочки выплаты прошло больше 4 месяцев. В таком случае коллекторское агентство должно прекратить любые действия в отношении должника во избежание административной ответственности. Оно может обратиться в суд. И долги будут взыскиваться уже по решению суда службой судебных приставов, — рассказал заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Евгений Швейковский.

Как отметили судебные приставы, в Екатеринбурге официально на сегодняшний день внесены в госреестр всего четыре коллекторских агентства. Остальные компании, занимающиеся взысканием долгов, действуют вне закона.